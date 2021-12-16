Греция будет пускать иностранцев с 48-часовым ПЦР-тестом

С 19 декабря Греция будет требовать от всех без исключения пассажиров, приезжающих из-за границы, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не за 72 часа, а за 48 часов до поездки. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель правительства республики Иоаннис Иконому. Новые правила разъясняет также посольство РФ в Афинах.

Тесты обязаны предъявлять все путешественники старше 12 лет, в том числе вакцинированные.

Ранее подходил либо стандартный ПЦР-тест, проведенный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, либо экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов.

Исключение сделают для тех, кто выехал из Греции и вернулся обратно, сдав ПЦР-тест прямо перед выездом и уложившись в 48 часов.

Штамм "омикрон" заставил Афины принять экстренные меры. Они нужны для того, чтобы "максимально отсрочить широкое распространение пандемии и выиграть время для вакцинации населения бустерной дозой прививки".

Правило будет действовать на время рождественских праздников.