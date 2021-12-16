"Яндекс.Доставка" добавила возможность отправлять виртуальную открытку покупателям

Согласно исследованию международной платформы trendhunter, персонификация станет одним из шести главных трендов онлайн-ритейла в 2022 году. В эпоху информационного бума узкая сегментация аудитории и личное обращение к каждому покупателю - это лучшая возможность повысить лояльность к магазину и своему бизнесу.

"Яндекс.Доставка" добавила возможность отправлять digital-открытку покупателям. Это может быть намек, что внутри посылки, например, селфи или благодарность за покупку.

Новой функцией могут воспользоваться как небольшие фирмы, которые посылают свои товары покупателям через приложение "Яндекс Go", так и обычные пользователи - для добавления эмоций.

В "Яндексе" уверены, что такая открытка поможет больше общаться со своими клиентами компаниям, которые не строят большие порталы, CRM-системы и не имеют огромного отдела маркетинга. Недорогие и простые инструменты - лучший выход для увеличения продаж.

Исследования показывают, что доля онлайн-торговли, которая приходится на социальные сети, составляет почти 30% от общего объема рынка интернет-продаж в России. Именно представителям таких магазинов понадобится новая функция: им не надо настраивать доставку через интеграцию на сайт, но они хотят продолжать брендированную коммуникацию с покупателем на всех этапах получения товара.

Опция от "Яндекс.Доставки" доступна по всей России, за нее не нужно платить. А использовать ее легко: при заказе доставки в приложении "Яндекс Go" по кнопке "Открытка" просто загрузить картинку с телефона или сделать новое фото. С ее помощью можно добавить настроения к новогодним подаркам даже без личной встречи.