Иностранным инвесторам упростят получение вида на жительство

Правительственный законопроект, согласно которому иностранные инвесторы и члены их семей смогут получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке, принят в Госдуме в первом чтении, передает ТАСС.

Проект предусматривает возможность "иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ и членам его семьи, которые соответствуют критериям, установленным правительством РФ, получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание", говорится в документе. Как пояснили в Минэкономразвития, в качестве основания предоставления вида на жительство рассматриваются такие критерии, как инвестиции в компании, работающие в РФ и создающие рабочие места в РФ, инвестиции в недвижимость. Оформление вида на жительство занимает как минимум полтора года.

При этом оговаривается возможность отказа иностранному гражданину в выдаче вида на жительство в случае, "если он не соответствует критериям, установленным кабмином".