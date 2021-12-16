"Интеррос" выделит миллиард долларов на высокотехнологичные проекты

"Интеррос" планирует усилить свое присутствие на рынке высоких технологий - компания выделит дополнительно один миллиард долларов на инвестиции в хай-тек. Об этом заявил владелец "Интерроса" и президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Средства будут направлены преимущественно на то, что в терминологии венчурных инвестиционных фондов называется follow-up перспективных инвестиционных проектов и стартапов, которые по мере своего развития будут нуждаться во все большем финансировании", - отметил Потанин на странице "Клуб "Интеррос" в Facebook.

В последнее время эта компания активно развивает свою цифровую повестку. В начале года она поддержала создание Центра по изучению мозга и сознания в Сколково, частью которого стала Лаборатория физики программируемых материалов Нобелевского лауреата Константина Новоселова. Компания приняла активное участие в разработке закона о цифровых финансовых активах (ЦФА), выступила соинвестором нескольких глобальных цифровых платформ, наиболее известной из которых является Atomyze, уже действующая в России, Швейцарии и США.

А в сентябре этого года "Интеррос" заявил о создании венчурного фонда "Восход", ориентированного на поддержку высокотехнологичных стартапов сначала на Дальнем Востоке, а впоследствии во всех регионах России. Компания планирует вложить в капитал фонда 10 миллиардов рублей в ближайшие пять лет. Кроме того, она выразила готовность быть якорным инвестором в развитии Дальневосточного региона, и создание подобного фонда - это лишь первый шаг к данной цели.

"Интеррос" считает вложения в цифровые технологии и хайтек своими якорными инвестициями. Россия обладает большим потенциалом для развития цифровизации", - отмечает Потанин. По его мнению, располагая рядом естественных преимуществ и прогрессивным регулированием, наша страна может претендовать на ведущие позиции в сфере хайтека.

"Часто можно услышать, что Россия должна не отставать от ведущих мировых держав в уровне развития цифровых технологий. Я предлагаю замахнуться на большее - Россия может обеспечить себе цифровое лидерство. Для этого у нас есть все необходимое: первоклассные программисты, основательная математическая школа, перспективное законодательство о цифровых финансовых активах, а также передовой регулятор в лице Центрального банка", - перечисляет Потанин.

Предпринимательство в России уже давно вовлечено в прикладные исследования, нацеленные на решение кратко- и среднесрочных задач. Однако сейчас бизнес, который занимается вложениями в хайтек, заходит в проекты на все более ранних этапах цепочки создания интеллектуальной собственности, в частности, в фундаментальную науку. Важно, что именно такие исследования становятся основой прогресса и генерируют инновации на протяжении многих десятилетий.