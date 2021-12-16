К чему приведет реформа газового рынка ЕС по плану Еврокомиссии

До 2050 года создать мировой рынок водорода, сформировать общие стратегические резервы газа в Европе и отказаться от долгосрочных контрактов на его поставку, предлагают в Еврокомиссии (ЕК). Эти инициативы по реформе газового рынка ЕК уже внесла в Европарламент. По замыслу авторов, их исполнение позволит достигнуть углеродной нейтральности и повысить энергобезопасность Европы.

Для России, на первый взгляд, план ЕК выглядит безрадостно. Европа главный импортер отечественного трубопроводного газа, а значит важный источник пополнения бюджета. Для сравнения, весь наш экспорт газа в Китай и поставки за границу сжиженного природного газа (СПГ) - меньше трети (около 51 млрд кубометров в год) от объемов европейского импорта (180-200 млрд кубометров в год).

Но если внимательно рассмотреть каждую инициативу ЕК, то повышенные риски они несут не для экспортеров газа, а для самой Европы. Экспортеры же газа смогут даже получить дополнительную выгоду от высоких цен.

Идею отказа от долгосрочных контрактов в пользу биржевой торговли газом Евросоюз успешно продвигал последние десять лет. Рекордные цены на газ в Европе сейчас (выше 1500 долларов за тысячу кубометров - прим. "РГ") во многом следствие этой политики, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, чем больше в дальнейшем будет доля спотовых контрактов (быстрой покупки и оплаты газа через биржу - прим. "РГ"), тем выше будут подскакивать цены в периоды роста спроса. Это, конечно, будет неудобно поставщикам, которые не смогут долгосрочно прогнозировать объемы добычи. Но еще сильнее пострадают покупатели, поскольку увеличится опасность возникновения дефицита газа и, соответственно, резкого роста цен на него. Причем до уровня значительно выше, чем сейчас, ведь реального дефицита газа на рынке Европы в этом году не было.

Создание общего стратегического резерва газа также не новая идея. Обсуждение идет очень давно. Если резерв будет создан, то это автоматически приведет к обязательным объемам импорта газа, в том числе из России. А если закупки будут осуществляться по высоким биржевым ценам, то это окажется только на руку экспортерам.

Здесь есть еще очень серьезные вопросы, связанные с оплатой мощностей хранения, а также долевым участием компаний и разных стран ЕС в закупках газа. Как отметил Фролов, в этом году цены во многом подскочили из-за действий мелких компаний, перепродающих газ на бирже, проще говоря, спекулянтов. И непонятно, как будет регламентироваться их деятельность на рынке.

Кроме этого не решены вопросы с созданием глобальной газовой инфраструктуры. К примеру, большие запасы газа в Германии не помогут Испании или Португалии пережить холодную зиму, а запасы СПГ в Великобритании не спасут от перебоев с электричеством Чехию или Австрию.

Заменить природный газ ЕК планирует водородом. Этот газ небезосновательно считается будущим мировой энергетики, но пока нет, не только мирового, но европейского рынка водорода. ЕК предлагает его создать.

Директивно создать рынок нельзя, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. У водорода пока даже нет рыночного ценообразования, а все расчеты по себестоимости его производства очень приблизительные. Европе нужен только самый дорогой - зеленый водород (метод электролиза, с использованием энергии солнца и ветра - прим. "РГ"), отмечает эксперт. Сделать его рентабельным возможно лишь одним способом - поднять сборы, налоги, или что-то еще на другие источники энергии. Поэтому весь план ЕК возможно реализовать только при очень высоких ценах на энергоносители, что приведет к ограничению доступа к энергии потребителей. Европейцы едва ли будут этому рады, им придется уже выбирать, есть или греться, подчеркивает Симонов.

С его точки зрения, если Европа примет план ЕК, то российский экспорт газа первоначально, конечно, может пострадать. Придется переориентироваться на поставки на восток и производство СПГ. Но в результате, ЕС придется уходить от этой политики. Нет рентабельных технологий производства зеленого водорода, не просчитаны экологические и энергетические риски. Придется опреснять сотни миллионов тонн воды (для производства 1 тонны зеленого водорода требуется 9 тонн очищенной или 18 тонн простой пресной воды - прим. "РГ"), а это потребует громадные энергозатраты, которые возобновляемые источники энергии не смогут закрыть. В результате, альтернативы остаются прежние - атомная энергетика или природный газ, пусть даже для производства водорода.

Есть у водорода и еще один интересный нюанс, связанный с физикой. Он не может быть дешевле энергии потраченной на его производство, уточняет директор практики стратегического и операционного консалтинга КПМГ Максим Малков. То есть, как энергоресурс, водород голубой (из газа) или зеленый, будет дороже, чем сырье или энергия, используемая для его получения.

Водород всегда будет дороже ископаемого топлива и, следовательно, регуляторам придется принимать такие меры как, например, налоги на углерод, субсидии, чтобы сделать конкурентоспособным его использование, считает директор группы по оказанию услуг в области устойчивого развития "Делойт" в СНГ Юлия Меньшикова.

Предложения ЕК по реформе энергетического рынка заставляют сомневаться в достаточной компетенции ее членов в вопросах энергетики, отмечает Симонов. Вносить такие инициативы на фоне газового кризиса в Европе, просто опасно. Проблемы изменения климата, конечно, нужно решать, но не за счет возвращения в каменный век или квотирования доступа к энергии. А именно к этому приведут эксперименты с энергетикой в Европе. В результате, больно это ударит по всем странам, в том числе и по России, как по экспортеру энергоресурсов, но больше всех пострадает сама Европа, считает эксперт.