К чему ведет понятие "гибридные права человека"

Крылатая фраза, понятная всем, кто без прогулов сиживал за партой средней школы: "что написано пером, того не вырубишь топором", судя по всему, меньше всего воспринимается теми, кто протирает в последние годы места в креслах латвийского парламента.

А ведь уже прошло более семи десятка лет с тех пор, как Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. День прав человека вписан в мировой календарь дат и событий, а его принципы, провозглашённые международным сообществом, обязаны формализовать поведенческую норму цивилизованного политика, но для прибалтийского истеблишмента он так и остался пустым звуком, с сожалением констатирует депутат Европейского парламента от Русского союза Латвии, основатель Латвийского комитета по правам человека Татьяна Жданок.

Правда, на резонный вопрос о том, как видоизменилась правозащитная деятельность за истекшие годы, она для начала ответила исключительно философски: мол, все течет и все изменяется. Но у человека, двигающегося в этом потоке, уточнила политик, обязательно должна быть точка опоры, добавив, что для нее лично таким стержнем является формула Всеобщей декларации прав человека: "Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах".

К сожалению, констатирует сопредседатель РСЛ, понятие "права человека" в наши дни некоторые считают потерявшими свою привлекательность. И причина, на ее взгляд, в этом двоякая. С одной стороны, очень часто власть имущие, якобы во имя все тех же прав, принимают законы, которые местные жители считают несправедливыми. Например, закрытие в Латвии абсолютно всех школ на русском языке, пренебрегая очевидным фактом, что сорок процентов населения считают его родным, а объяснить очевидную сегрегацию пытаются "необходимостью уравнять возможности русских и латышей". Вот почему в свою новую программу, принятую на прошедшем в начале декабря съезде, Русский союз Латвии внес формулировку Хартии, относящуюся к запрету на дискриминацию.

Обозреватели обращают внимание и на тот факт, что европейские парламентарии, декларируя приверженность демократическим ценностям, частью которых являются права человека, все чаще сами их откровенно игнорируют. В этом проявляется, полагает депутат, не просто политика двойных стандартов, а политика двойных подходов.

В качестве примера она привела позицию польской правящей партии, которая подвергается резкой критике в Брюсселе за отказ считаться с оппозицией, подчинение себе судебной власти, давление на СМИ. Но когда представители все той же партии "Право и справедливость" выдвигают очередные резолюции с критикой руководства России, их принимают "на ура".

Напомнила парламентарий и об еще одном политическом парадоксе. Недавно ЕП принял резолюцию с весьма странным названием - "Об укреплении демократии, свободы СМИ и плюрализма в ЕС: неправомерное использование гражданского и уголовного законов для того, чтобы заставить замолчать журналистов, неправительственные организации и гражданское общество".

Бесспорно, полагает Жданок, очень актуальная тема. Но в принятом документе, констатирует она, исключительно общие фразы. А когда оппозиционные депутаты внесли поправку, в которой упоминалось имя Джулиана Ассанжа - основателя WikiLeaks, организации, известной тем, что предавала гласности секретную информацию о коррупции в высших эшелонах власти, о военных преступлениях, большинство депутатов поправку не поддержало.

Вот почему становится понятным, с каким трудом удается пробивать стену молчания и вокруг имен журналистов из трех стран Балтии, обвиняемых в действиях "против интересов своего государства". Кстати, убеждена политик, самое громкое уголовное дело в Латвии, к которому в полной мере относится резолюция Европарламента, это процесс над латвийским журналистом Юрием Алексеевым, которому суд первой инстанции уже присудил 14 месяцев реального заключения.

Кроме того, напоминает сопредседатель РСЛ, еще 14 русских журналистов Латвии обвиняются в "нарушении санкций ЕС" фактически за свою профессиональную деятельность. А в литовской столице за якобы шпионаж обвиняется Альгирдас Палецкис, чьё дело сейчас рассматривает апелляционный суд. Уже вынесен приговор Алексею Грейчусу по сходному обвинению. А в Эстонии начался суд над правозащитником Сергеем Середенко.

Правда, еще три года назад нынешний депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов провёл в Европарламенте слушания, посвященные анализу фактов политических преследований в странах Балтии. Тогда они заставили власти внешне прислушаться к международной позиции. Хотя одна из претензий, выдвинутых недавно в обвинении Середенко, заключается в факте его выступления на том мероприятии в Европарламенте.

Другими словам, отмечают обозреватели, критика в вопросах прав человека в Европарламенте происходит точно по Оруэллу: все равны, но некоторые равны более других. Правда, соглашаясь с такой аналогией, Жданок дает понять, что каждая эпоха накладывает свои отпечатки. Ведь Оруэлл, как известно, был участником реальной войны в Испании, а сейчас привычней использовать словосочетание "гибридная война", и в качестве агрессора в ней на Западе подразумевают Россию и Беларусь.

Кстати, на опасность бездумного использования этого понятия в контексте миграционного кризиса недавно обратила внимание и исследователь финского университета. "Использование термина "гибридные военные действия" не только подменяет понятие "военных действий". Это еще создает ощущение, что и права человека могут стать "гибридными", что позволит отказаться от них на основании "особых гибридных обстоятельств", - резюмирует свою догадку автор статьи.