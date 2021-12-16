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16.12.2021 09:30
Рубрика: Общество

Двойка взмыла в "облако"

Школы перешли в онлайн
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 286(8637)
В государственной информационной системе "Электронная школа" зарегистрирована уже почти тысяча новосибирских образовательных учреждений. Преподаватели и ученики активно пользуются сервисом, а родители онлайн могут ознакомиться с отметками детей.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В рейтинге цифровой трансформации, который подготовила Российская академия народного хозяйства и госслужбы, Новосибирская область занимает пятое место. Вместе с тем, как считает министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, резерв для развития есть. Например, по словам главы области Андрея Травникова, все школы в регионе подключены к высокоскоростному интернету, но не везде применяют электронные журналы.

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В 2021 году велась модернизация ГИС "Электронная школа". В начале учебного года на новую версию перешли все школы и другие образовательные учреждения - всего 984. В них обучается более 344,5 тысячи человек. Сервис зафиксировал свыше одного миллиона уникальных пользователей, учителя выставили почти 66 миллионов оценок, в среднем в день преподаватели размещают на платформе 63,8 тысячи домашних заданий, а за неделю - 443,5 тысячи.

В пресс-службе министерства отмечают, что теперь учителя с помощью сервиса могут проанализировать успеваемость учащегося, контролировать загруженность учеников за день или неделю. Ученики могут пользоваться системой хранения, систематизации оценок в различных областях. А родители - оперативно направлять классному руководителю информацию о сроках и причинах отсутствия ребенка на уроках, в мобильном приложении следить за его успеваемостью.

Используя генератор проверочных заданий, педагоги могут создавать для учащихся индивидуальные домашние задания и прикреплять их в "Электронной школе", а любой ученик - прямо из электронного дневника брать "домашку" и выполнять ее.

Учителя с помощью нового сервиса могут проанализировать успеваемость учащегося

В новой системе интегрированы шесть разных платформ, предоставляющих образовательный контент. Наиболее востребованные - Skysmart и Якласс.

Говоря о ближайших планах "цифрового" министерства, Сергей Цукарь сообщил о совершенствовании работы региональной геоинформационной системы, в частности, предполагается добавить визуализацию приватизируемого объекта, включая цифровую 3D-модель, а также обзорные кадры территории, снятые с помощью беспилотников.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Сейчас на портале "Госуслуги" новосибирцам доступны семь суперсервисов, в будущем их число увеличится до 25. Среди уже действующих - "Поступление в вуз онлайн", "Цифровое исполнительное производство", "Оформление европротокола онлайн". Активно развиваются и региональные суперсервисы. Один из них - цифровая сервисная платформа "Охота+", - отметил министр.

В 2021-ом на портале зарегистрировалось более 200 тысяч жителей области, всего его пользователями являются свыше 2,6 миллиона новосибирцев, число заказанных услуг - почти десять миллионов.

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