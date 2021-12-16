Кабмин усовершенствует законодательство о садоводстве и огородничестве

Правительство подготовило ряд поправок в законодательство о садоводстве и огородничестве. Они должны усовершенствовать регулирование в этой сфере и решить отдельные вопросы, особо волнующие дачников.

"Прежде всего, это касается размеров взносов, которые делают члены садовых товариществ на оплату общих расходов, - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. - Они должны устанавливаться справедливо - так, чтобы людям было понятно, откуда берется та или иная сумма". Садоводы по-прежнему будут самостоятельно решать, что учитывать при расчетах.

Совершенствуется сложная по действующим правилам процедура образования садовых участков. Из обязательных требований исключат подготовку дорогостоящего проекта планировки территории. "Законопроектом предлагается распространить упрощенный порядок приватизации земельных участков на членов ликвидированных некоммерческих товариществ и продлить его до 1 марта 2031 года", - сообщил Мишустин.

Садовым товариществам станет проще решать вопросы, голосование по которым должно проходить на общем собрании участников. Часто садоводы не могут присутствовать на таких мероприятиях, и договориться по важным темам не получается. После вступления поправок в силу товарищества смогут проводить голосования не только очно, но и в онлайн-формате. "Например, через портал госуслуг или в дистанционной форме, что проще, удобнее и экономит время, - подчеркнул премьер. - Высказать свое мнение можно будет оперативно, никуда не приезжая".