Какая головная боль сигнализирует об опасных болезнях

Головная боль может быть симптомом серьезных болезней, поэтому нужно обязательно разбираться в ее причинах. Об этом в Instagram московской ГКБ имени Спасокукоцкого рассказала заведующая первым неврологическим отделением Ирина Буханевич.

Боль может быть вызвана разными причинами: например, избыточным приемом лекарств, алкоголя, отравлением. Однако сам человек зачастую не тратит время на визит к специалистам. А просто заглушает боль таблетками и потом просто о ней забывает. "Это в корне неправильно, - отмечает Ирина Буханевич. - Можно упустить драгоценное время для своевременной правильной диагностики заболеваний". В частности, нужно исключить опухоль мозга, а также прогрессирующую сосудистую мозговую недостаточность.

Есть несколько поводов для настороженности в связи с головными болями, предупреждает Ирина Буханевич. Запланировать визит к врачу стоит, если головные боли повторяются несколько раз в месяц, сопровождаются тошнотой или рвотой, ухудшением зрения или речи. Также тревожным признаком являются ночные головные боли. Во всех случаях поставить грамотный диагноз и начать своевременную терапию поможет невролог.