Каждый пятый россиянин сталкивался с нелегальным алкоголем

Почти 20% россиян за последние три года сталкивались с нелегальным алкоголем, следует из опроса ВЦИОМа и Международной ассоциации "Антиконтрафакт". В нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России.

При этом 88% респондентов заявили, что знают о проблеме нелегального алкоголя, 12% услышали об этом впервые.

По мнению опрошенных, чаще всего подделывают водку, коньяк, виски, вино и шампанское, а также пиво. Каждый четвертый россиянин уверен, что сейчас на рынке больше нелегального алкоголя, чем легального, а половина уверена в обратном.