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16.12.2021 22:59
Рубрика: В мире

Комплексы ПВО "Панцирь-С" сорвали удар Израиля по аэропорту Дамаска

Текст: Юрий Гаврилов
В четверг заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить сообщил об очередной атаке израильских летчиков на объекты в окрестностях сирийской столицы.

"16 декабря с 01:51 до 01:59 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства над Голанскими высотами нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе международного аэропорта города Дамаск, - рассказал Кулить. - Дежурными силами ПВО Сирии из комплексов российского производства "Панцирь-С" уничтожено семь ракет". По словам нашего военного, в результате израильского авиаудара был поврежден склад материального имущества, погиб один человек.

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Надо сказать, что такие атаки ВВС Израиля предпринимают далеко не в первый раз. Причем удары с воздуха наносятся не по террористам или по позициям сирийских войск. Их целями, как правило, являются объекты, так или иначе связанные с движением "Хезболла" или к находящимся в Сирии иранским военным советникам.

Израильтяне довольно долгое время чувствовали себя в небе в Сирии в безопасности, так как с началом гражданской войны система ПВО этой страны оказалась фактически разрушенной. Ситуация стала улучшаться только в 2015 году после начала российской военной операции и возвращения контроля армии Асада над многими районами Сирии.

Сейчас система ПВО Сирии представляют собой смесь устаревших и современных зенитных ракетных комплексов. К достаточно новым относятся, в частности, "Панцирь-С" и "Бук-М2Э" российского производства.

С помощью того же "Панциря-С1" и других современных комплексов ПВО наши военные прикрывают свою авиабазу в сирийском Хмеймиме. Известно, что именно это зенитное ракетное средство не раз помогало им предотвращать атаки на аэродром и его окрестности кустарно изготовленных террористами беспилотников. Комплекс оснащен 12 ракетами 57Э6М - Е и 1400 снарядами к этим установкам. Кроме того, на нем стоит пара двуствольных скорострельных пушек калибра 30 мм. Такой арсенал позволяет при любой погоде, днем уничтожать все современные и перспективные средства воздушного нападения, находящиеся на дальности до 20 км и на высотах до 15 км.

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Выходящий в США журнал National Interest несколько лет назад назвал "Панцирь" идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников. По оценке издания, такой эффективной системы ПВО ближнего действия, как у России, в Соединенных Штатах не существует. В журнале написали, что российский "Панцирь" выступает в качестве окончательной линии обороны, встречает низколетящие самолеты и вертолеты, ракеты, беспилотники и даже ракетную артиллерию.

Далее следовал вывод: эта способность имеет решающее значение сегодня, во времена распространения ракетного оружия.

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