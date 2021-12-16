"Лента" договорилась о приобретении онлайн-ритейлера "Утконос"

"Лента" приобретает онлайн-магазин продуктов "Утконос" за 20 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Сделка будет осуществлена в форме приобретения стопроцентной доли в ООО "Новый Импульс-50".

"Синергия будет способствовать усилению позиций "Утконос Онлайн" на рынке e-grocery и дальнейшему развитию бизнеса компании", - говорится в заявлении.

"Утконос" и "Лента" продолжат оказывать услуги под своими брендами, но объединятся в рамках одного онлайн-подразделения Lenta-U.

"Утконос Онлайн" специализируется на доставке продуктов в Москве, Московской области, Туле, Калуге и Твери.