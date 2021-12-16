Лидеры России и Китая обсудили направления сотрудничества в 2022 году

В ходе диалога двух лидеров глава российского государства выразил уверенность, что координация Россией и Китаем своих действий на мировой арене, ответственный подход к решению актуальных проблем стали весомым фактором стабильности в международных отношениях. Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что обе страны вместе становятся "образцом и настоящим оплотом для претворения в жизнь истинной многосторонности, защиты международной справедливости и равенства".

Владимир Путин особо отметил эффективность российско-китайского взаимодействия в противостоянии эпидемии коронавируса. "С самого начала пандемии надежно объединили усилия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями", - рассказал президент.

Главы государств также подробно обсудили экономическое взаимодействие в следующем году. Президент России напомнил, что в январе-ноябре 2021 года товарооборот между двумя странами увеличился на 31 процент - до 123 миллиардов долларов. "Таким образом, мы уже побили рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 миллиардов", - заверил Владимир Путин.

В ходе онлайн-диалога обсуждался также экспорт российского зерна в Китай и перспективы поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири - 2", сообщил помощник президента Юрий Ушаков. "И президент России, и председатель КНР выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов на фондовые рынки друг друга", - сказал он.

В Москве отметили, что диалог двух лидеров прошел в очень дружеской атмосфере. Из опубликованной на сайте Кремля стенограммы видно, что Владимир Путин назвал Си Цзиньпина "уважаемым другом", а глава КНР российского президента "старым другом". Он отметил, что с момента вступления на пост председателя КНР лично встречается с Путиным уже в тридцать седьмой раз.

Тридцать восьмая встреча должна состояться в феврале следующего года, когда глава российского государства приедет в Китай на открытие зимней Олимпиады-2022. "Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать. Кстати, в продолжение этого масштабного спортивного праздника намечено проведение Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта в 2022-2023 годах", - сказал президент России.