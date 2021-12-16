Людей обяжут эвакуироваться из зон ЧС

Госдумой в окончательном чтении принят законопроект, обязывающий граждан самостоятельно эвакуироваться из зоны ЧС.

По словам статс-секретаря - замглавы МЧС России Алексея Серко, который и представлял в Думе эту законодательную инициативу, закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и никак не регулирует ситуации, связанные с COVID-19.

"Например, лесные пожары. Сейчас в случае, если огонь подходит к населенному пункту, сотрудникам ведомства приходится задействовать дополнительные силы и средства не только на тушение, а еще и на обход домов и убеждения жителей эвакуироваться, спасаться не столько от пожара, сколько от того же дыма. При этом не всех возможно убедить, а закон этот вопрос не регулирует. В итоге зачастую мы вынуждены пострадавших выносить на руках. Законопроект предлагает возложить на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью угрожает опасность", - рассказал Алексей Серко.

При этом председатель профильного комитета Госдумы Василий Пискарев подчеркнул, что законопроект "никак не связан с принудительной эвакуацией, такого термина в нем нет".