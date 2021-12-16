Лучших онкологов страны наградили премией имени академика Савицкого

Церемония награждения, казалось, игнорировала вездесущую пандемию. Да, на входе нас проверяли на ковид. Да, не снимали маски. А в остальном столь дорогая, но почти ушедшая из нашей повседневности душевность и теплота. Может потому, что премия учреждена не "сверху", а самим профессиональным сообществом - Ассоциацией онкологов России (АОР) и Российским обществом клинической онкологии (RUSSCO). Инициативу поддержали Министерство здравоохранения России, Российская академия наук, пациентские и общественные организации. Что, кстати, свидетельствует об умении обращать внимание на действительно главное в жизни.

- В наше тяжелое время важно поддержать врачей, и, на наш взгляд, онкологов - особенно, - сказал на церемонии президент Ассоциации онкологов России, академик РАН Андрей Каприн. - Потому что они не бросили пост, потому что "тащат" службу, не останавливают работу даже в этих условиях. Онкологические заболевания начинают лидировать в структуре смертности среди населения мира. И наша задача - взрастить поколение специалистов, которые достойны своей профессии - онколога, гордятся ею, вкладываются в науку и практику и готовы принимать новые вызовы. И мы должны повышать престиж нашей специальности, поощрять молодых ученых и клиницистов к работе. Сегодня лауреатами стали и состоявшиеся профессионалы, и молодые специалисты, для которых учреждена номинация "Лучший молодой онколог".

Имя премии выбрано не случайно. Академик Александр Иванович Савицкий - колосс российской науки, онкологической службы, великий Учитель для многих из нас. Кто, как не он, столкнулся со многими трудностями, работал в военное время, "с колес" блестяще решая организационные вопросы. Александр Иванович был создателем системы общедоступной диспансерной службы оказания онкопомощи в Советском Союзе, которую он разработал и возглавил в конце Великой Отечественной войны. Это, по сути, заложило основы современной онкологической службы в нашей стране.

Александру Ивановичу довелось служить военным врачом на полях сражений в Первую мировую войну, руководить Московской санитарной службой во времена Гражданской войны, службой, которая боролась с двумя одновременными эпидемиями - брюшного тифа и "испанки" в 1918-1921 годах. Академик Савицкий был создателем методологии подготовки новой специальности - врача-онколога.

Новая премия учреждена в сентябре нынешнего года. И сразу же хирурги, медицинские сестры, диагносты, медицинские физики и радиологи, психологи, пациентские и общественные организации - все, кто причастен к спасению жизней онкологических пациентов, сражались за звание лучших. На конкурс было подано более 150 заявок. Экспертным советом было выбрано 40 номинантов (по четыре в каждой категории), судьбу которых определили путем народного голосования. Почти все номинанты приехали в Москву на вручение. И премии, и цветы - вживую, не в онлайн-режиме. И настоящее торжество - как некий вызов пандемии, как знак надежды, что премия станет доброй ежегодной традицией и в следующем году соберет еще больше и номинантов, и зрителей.

Между тем

В столице Кубани построят новый онкологический центр с консультативной поликлиникой. Центр станет первым объектом на территории громадного медицинского кластера, который расположится в пригородном поселке Знаменском. Онкоцентр будет включать 14 основных шестиэтажных корпусов. В зданиях разместятся поликлиника с пропускной способностью до 750 пациентов в смену, стационар на 1165 коек, отделения круглосуточного пребывания на 1005 коек и дневные стационары на 160 мест.

- В стационаре планируется создание онкохирургического, химиотерапевтического, онкогематологического и радиологического центров. Это позволит полностью закрыть потребность жителей края в этих жизненно важных видах помощи, - сообщил главный внештатный специалист-онколог минздрава Краснодарского края Роман Мурашко.

По словам эксперта, в регионе ежегодно выявляется 23-25 тысяч новых случаев онкопатологии. При этом у 60 процентов пациентов злокачественные новообразования диагностируются на ранних стадиях, что дает хорошие прогнозы на излечение. Это один из лучших показателей в стране.

На Кубани в общей структуре онкозаболеваний первое место по распространенности занимает рак кожи (около 13 процентов) из-за солнечной инсоляции, - говорит эксперт. - Врачи всегда напоминают, что загорать надо умеренно и беречь кожу от солнечных ожогов, так как это основная причина развития рака и меланомы. На втором месте рак толстой кишки (12%). Это связано с особенностями питания, урбанизацией. Мы перестали употреблять здоровую пищу и уделять должное внимание составу продуктов. Третье место делят рак молочной железы и рак легких - по 10 процентов. Сейчас мы находимся на 44-м месте по заболеваемости в РФ. Однако удается значительно увеличить продолжительность жизни таких пациентов.

Анна Юркова, "Российская газета", Краснодарский край