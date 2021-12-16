Лукашенко: Запад пытается снизить уровень интеграции в Евразии

Санкционная политика стала основным инструментом коллективного Запада в его попытках снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии, констатировал в четверг Александр Лукашенко. Этот вывод содержится в его выступлении на совещании о противодействии санкционным мерам, передает пресс-служба президента РБ.

А когда речь идет о давлении на белорусскую экономику, подчеркнул он, то удар нацелен еще и на благосостояние самих граждан. Но, несмотря на экономический прессинг, заявил глава государства, нужно продолжать жить и спокойно трудиться.

Санкции, по его словам, - это данность. Более того, они уже стали частью жизни страны. Но, несмотря на то, что они имеют определенный негативный эффект, необходимо сохранить "динамику работы отраслей нашей экономики", - пояснил Лукашенко позицию руководства страны.

Конкретизируя первоочередные задачи правительства, он уточнил, что в условиях реализации ответных мер, важно обеспечить насыщение рынка страны необходимыми товарами и не допускать роста цен. Причем, уточнил Лукашенко, "наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача - использовать сложившиеся условия нам во благо".

А главное, констатировал он, в результате таких мер не должны пострадать люди. "Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций - насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен", -категорически потребовал президент соблюдения обоих условий от всех присутствующих.

Кроме того, на совещании была поставлена задача оказывать максимальное содействие отечественным производителям. Для этого правительству, Национальному банку, местным властям и парламентариям предстоит выработать комплекс мер по поддержке и развитию внутреннего потенциала, расширению производства востребованных товаров и услуг.

"Спокойной жизни, - заявил Лукашенко, - за то, что мы боремся за свою землю и за право быть хозяевами на ней, нам никто не обещал. Поэтому сейчас как никогда нам нужно мобилизовать все ресурсы - производственные, технологические, финансовые, интеллектуальные для того, чтобы и народ, и недруги видели, что мы - состоявшееся государство".

И "если отечественный производитель готов занять внутренний рынок, где до этого хозяйничали иностранные конкуренты, надо дать зеленый свет таким инициативам и на всех уровнях власти оказывать им максимальное содействие. Думайте, как помогать таким инициативам!", - обратился президент к участникам встречи.

От администрации президента и руководителей парламента он потребовал подготовить предложения, чтобы перенести центр тяжести принятия решений на губернаторов, чтобы они не бегали по правительственным кабинетам и не обращались к президенту за лишними согласованиями. "Идет война. И сейчас не до бумажек, не до каких-то галочек, этой палочно-галочной системы", - резюмировал Лукашенко.