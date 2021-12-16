Миграция в Россию будет расти. Такой прогноз в канун Международного дня мигранта, отмечаемого 18 декабря, дает Институт демографических исследований (ИДИ) РАН.

По данным Росстата, в РФ в год работают до 19 млн иностранцев, более 10,7 млн - официально. До 500 млрд долларов в год мигранты переводят в свои страны и до трети решают проблему дефицита трудовых ресурсов в РФ. Однако падает владение русским языком иностранцев, не оправдывают себя ЧАЗы - частные агентства занятости в странах исхода, где курсы по русскому языку или формальны, или их нет. Как итог, снижается уровень адаптации мигрантов, растет преступность и влияние этнических ОПГ.

- В ГУ МВД РФ по вопросам миграции подготовлен проект нового миграционного законодательства, - говорит профессор РАНХиГС Владимир Волох,

- по нему с принятием закона, мы вводим цифровую IТ-карту мигранта. Она заменит национальные паспорта и будет легальным документом, удостоверяющим личность.

Предполагается, что IТ-карта поможет противостоять потокам нелегальной миграции и произволу работодателей, которые занижают оплату труда или вовсе обманывают иностранцев. Так же вводятся реестры на работодателей. Они будут регулировать наем на работу мигрантов. Нелегалов по реформе будут выдворять до пяти лет без права въезда.