Минпромторг: Офшорный вертолет Ми-171А3 совершил первый полет

Вертолет Ми-171А3, разработанный холдингом "Вертолеты России" Ростеха, приступил к летным испытаниям. Первый полет в так называемом режиме висения длился 15 минут и прошел штатно, все системы продемонстрировали стабильную работу, сообщил Минпромторг РФ. Машина предназначена для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ.

В ходе

полета экипаж в составе старшего летчика-испытателя Героя России Александра Климова и летчика-испытателя кавалера ордена Мужества Владимира Кутанина выполнил серию коротких вертикальных маневров, а также развороты и перемещение вертолета во все стороны на различных скоростях.

"Современный и конкурентоспособный вертолет Ми-171А3 разработан в рекордно короткие сроки: государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию модификации вертолета, предназначенного для полетов на морские буровые платформы, был подписан Минпромторгом России с холдингом в 2020 году. Общий объем господдержки проекта составляет 1 млрд рублей", - подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Разработка Ми-171А3 началась в 2018 году. Новейший вертолет в полной мере соответствует стандартам IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа) и отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью.

"Первый полет - важный этап в испытаниях новой машины. По отзывам пилотов, вертолет хороший, легкий в управлении, оборудование работает штатно. Рассчитываем, что машина будет очень востребована как среди отечественных компаний топливно-энергетического комплекса, так и за рубежом. Объем рынка для нового офшорного вертолета оценивается примерно в 100 машин к 2035 году, но есть предпосылки для улучшения этого прогноза - после премьеры на МАКС-2021 интерес к Ми-171А3 со стороны потенциальных заказчиков заметно вырос", - сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.