Минпромторг: Российскому легпрому не хватает своей синтетики

В легкой промышленности от перебоев в международных цепочках поставок на фоне пандемии пострадали практически все направления. Причина - в нехватке своего сырья - синтетических волокон и других материалов, заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, полиэстер является одним из главных драйверов мирового рынка, его производство растет по 7% в год последние пять лет. Мировым лидером производства тканей из полиэстера остается Китай, его доля составляет 67%. Около 30% объемов этого материала используются для изготовления одежды.

"Население планеты растет, повышается его концентрация в развивающихся странах, и одеть всех в хлопок становится невозможно. Кроме того, химические волокна и нити в ряде случаев обладают дополнительными свойствами по сравнению с натуральными материалами, поэтому они широко используются в повседневной одежде для активного образа жизни", - отметил замминистра.

По его оценке, Россия производит около 400 млн м2 синтетической ткани в год и импортирует около 1,15 млрд м2. В России не хватает внутренних производственных мощностей для производства полиэфирной нити и искусственной материи. При этом технологически его вполне возможно организовать.

"Переработка полиэфирного сырья в готовую продукцию уже давно успешно реализуется в России. Из первичного ПЭТФ-сырья наши предприятия выпускают пластиковую бутылку и пленку. Это означает, что производство нитей и волокна также было бы возможным при условии понимания, будет ли эта продукция обеспечена спросом на рынке. Я убежден, что со временем потребности внутреннего рынка в искусственной нити и тканях будут достаточно убедительны для развития производства синтетических нитей в России", - сказал Евтухов.

Он отметил, что искусственные волокна и нити делаются из продуктов нефтепереработки. В этом смысле у России есть естественное конкурентное преимущество в виде доступности углеводородного сырья.