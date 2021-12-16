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16.12.2021 18:06
Рубрика: Экономика

Минстрой предлагает изменить правила выделения инфраструктурных кредитов

Текст: Марина Трубилина
Минстрой России разработал изменения в правила отбора проектов для финансирования с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Проект постановления представлен на общественное обсуждение.

Поправки должны повысить эффективность использования бюджетных кредитов, выделяемых в рамках "инфраструктурного меню" для поддержки развития инфраструктуры в регионах.

Фото: Артем Ленц/ТАСС
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Предлагается дать возможность вносить изменения в сведения о проектах, утвержденных правительственной комиссией по региональному развитию для выделения инфраструктурных бюджетных кредитов. Зачастую уже в начале реализации проектов (например, при подготовке проектно-сметной документации) возникает потребность внести изменения и уточнить какие-либо сведения. Однако такой процедуры сейчас не предусмотрено.

Также предполагается ввести контроль со стороны Минстроя и его подведомственных учреждений за реализацией таких проектов. Это позволит обеспечить применение единых подходов и предотвратить нецелевое расходование средств.

Кроме того, уточняется норма, регулирующая заключение соглашения о реализации инфраструктурных проектов между Минстроем и регионом. По новым правилам заключать соглашение с министерством должен глава региона. Сейчас предусмотрено заключение соглашения между Минстроем и уполномоченным органом субъекта РФ, при этом заявки на отбор инфраструктурных проектов подаются от высшего должностного лица региона.

На сегодняшний день президиумом правительственной комиссии по региональному развитию одобрено выделение инфраструктурных бюджетных кредитов для 81 региона. Одобренные заявки содержат 220 проектов, предусматривающих мероприятия по приобретению подвижного состава, проектированию, строительству и реконструкции около 620 объектов социальной, транспортной, инженерно-коммунальной, туристической и индустриальной инфраструктуры.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минстрой

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