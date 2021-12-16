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Текст:   Марина Трубилина 
16:18 16.12.2021

Минстрой предложит новые льготы по ипотеке

Правительство смягчило условия получения господдержки для застройщиков с небольшой прибылью. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на парламентских слушаниях о жилищном строительстве в Совете Федерации.

Программа начала действовать в начале нынешнего года. Застройщикам с низкой прибылью компенсируется часть процентов по кредитам, полученным на строительство. Проблемы низкомаржинальных застройщиков обострились с переходом отрасли на проектное финансирование. В регионах, где стоимость жилья невысока, им сложно получить кредиты на строительство, так как банки не устраивает невысокий уровень прибыли от проектов. Программа действует только в регионах с низкими доходами населения.

Фото: Александр Корольков
Эксперт рассказал, стоит ли рефинансировать ипотеку

Уже одобрена господдержка 53 проектов в 17 регионах, рассказал Стасишин. Среди них - Алтайский край, Владимирская, Вологодская, Саратовская, Рязанская области. Объем жилья, который будет построен с помощью этой меры поддержки - 370 тысяч кв.м. Он не такой большой, отметил замминистра, но и объемы строительства в этих регионах пока очень небольшие.

Вчера были внесены изменения в правила предоставления этих субсидий, рассказал Стасишин. Участвовать в программе сможет большее количество регионов - их число выросло с 49 до 62. В частности, программа распространена на все дальневосточные регионы. До 800 млн рублей поднята планка максимальной стоимости проекта.

С учетом повышения ключевой ставки стоимость проектного финансирования в дальнейшем будет дорожать, отметил Стасишин, это не может не отразиться на стоимости жилья. Минстрой будет предлагать дополнительные меры поддержки застройщиков - тех, которые занимаются проектами в рамках комплексного развития территорий, а также предложит увеличивать меры поддержки по ипотеке для отдельных категорий граждан, чтобы для них жилье становилось доступнее, рассказал Стасишин.

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