Минстрой: Ввод жилья превышает показатели прошлого года на 25%

За 11 месяцев в России построено 81,7 млн кв. м жилья. Об этом рассказал на заседании правительственной комиссии по региональному развитию министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Объемы ввода жилья за 11 месяцев на 25% превышают показатели того же периода прошлого года, отметил глава Минстроя. Кроме того, с 2019 года переселено более 260 тысяч жителей из аварийного жилья, расселено 4,4 млн кв. м непригодного жилья. "Хорошие результаты показывает и федпроект по формированию комфортной городской среды - по состоянию на 10 декабря благоустроено почти 11 тысяч территорий. Это 99,5% от общего количества территорий, благоустройство которых проводится в текущем году по государственным и муниципальным программам формирования современной городской среды в регионах", - отметил Файзуллин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и руководителям регионов держать на личном контроле вопрос подорожания стройматериалов, чтобы не допустить невыполнения показателей нацпроектов.