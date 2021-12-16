Минздрав Индонезии сообщил о первом случае "омикрона" в стране

Первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса подтвержден в Индонезии. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения Буди Гунади Садикин.

По его словам, новый штамм обнаружен у одного из рабочих столичной больницы для инфицированных коронавирусом. "Первоначально положительный тест на COVID-19 сдали трое сотрудников, у одного из них был подтвержден "омикрон", - цитирует ТАСС министра. При этом власти пока не располагают информацией об источнике заражения новой разновидностью вируса.

За время пандемии в Индонезии зафиксировано уже более 4,2 миллиона случаев коронавируса. Жертвами заболевания стали 144 тысячи человек. Наиболее серьезная вспышка COVID-19 наблюдалась в июле-сентябре, когда ежесуточное число новых случаев превышало 50 тысяч.