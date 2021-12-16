Миротворцы РФ сопроводили гуманитарный груз в Степанакерт

В Минобороны РФ сообщили, что наши миротворцы обеспечили безопасность колонны с гуманитарным грузом, которая проследовала через Лачинский коридор из столицы Армении в Нагорный Карабах.

"10 тонн гуманитарного груза прибыло из Еревана в город Степанакерт. Теплые одеяла, детские игрушки, наборы конфет и одежда. Все это будет подарено в преддверии новогодних праздников детям Нагорного Карабаха", - сказал представитель российских "голубых касок" Александр Кудрин.

В минобороны уточнили, что гуманитарный груз от благотворительных организаций был доставлен из Москвы в Армению самолетом военно-транспортной авиации России. Для ребятишек из малообеспеченных и многодетных семей Нагорного Карабаха привезли теплую одежду и одеяла, наборы конфет, игрушки, настольные и развивающие игры.

"Очередная партия гуманитарной помощи в основном предназначена для детей в приграничных селах. Игрушки, конфеты будут раздаваться по населенным пунктам в преддверии новогодних праздников. Также привезены одеяла в количестве 400 штук. Благодарю за содействие российский миротворческий контингент. Хочу пожелать каждому из нас мирного неба, радости и счастья", - сказала представитель благотворительного фонда "Мерси" Алеся Подольская.

Российские миротворцы постоянно работают с местными жителями, собирают информацию о наиболее нуждающихся в помощи, взаимодействуют с благотворительными организациями и передают гуманитарную помощь в детские образовательные учреждения и семьи Нагорного Карабаха. "После сбора и обработки информации специалисты Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в предпраздничные и новогодние праздники организуют гуманитарные акции в отдаленных населенных пунктах вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе", - сообщили в Минобороны РФ.