Мишустин: Поддержка молодых ученых - большая задача государства

Поддержка молодых ученых - отдельная большая задача государства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Нужно создать комфортные условия для творческих изысканий, для обеспечения преемственности поколений в науке, а это в первую очередь - развитая инфраструктура в регионах страны", - отметил он на вручении премий правительства в области науки и техники за 2021 год.

В 35 регионах завершено формирование 15 научно-исследовательских центров мирового уровня. По программе академического лидерства "Приоритет-2030" свыше 100 вузов страны получат гранты на развитие исследований по самым актуальным направлениям. Идет создание сети современных университетских кампусов, у каждого будет своя специализация и развитая лабораторная база.

"Рассчитываем, что все эти шаги позволят вернуть престиж инженерным профессиям, научной деятельности", - сказал Мишустин.