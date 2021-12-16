Мишустин: Программа соцгазификации улучшит условия в 3 млн частных домов

К середине декабря граждане подали около полумиллиона заявок на подключение их домовладений к газу.

"Это в два раза больше, чем за прошлый год", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. В правительстве рассчитывают, что благодаря программе социальной газификации будут существенно улучшены условия почти в трех миллионах частных домов. Это также поддержит темпы газификации страны в целом. Сейчас показатель превышает 72 процента.

В рамках программы газ бесплатно подводится к границам участков. "Существенно облегчена процедура подачи заявок. Теперь это можно сделать удаленно - через портал государственных услуг, многофункциональные центры, сайты операторов и газовых организаций", - напомнил глава правительства на заседании. Сокращены предельные сроки подключения для граждан и малого бизнеса, можно подать заявку на оказание комплексной услуги под ключ по регулируемым государством ставкам.