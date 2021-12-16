Мишустин утвердил правила субсидирования производителей сельхозтехники

Со следующего года производители сельскохозяйственной техники и оборудования смогут получить федеральную поддержку на разработку и выпуск новых видов продукции, а также на модернизацию действующих производств. Правила субсидирования утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Помощь получат проекты новых наиболее востребованных видов мелкосерийной техники и оборудования - свеклоуборочных, картофелеуборочных и льноуборочных комбайнов, техники для садоводства и виноградарства, - а также по совершенствованию существующей продукции сельхозмашиностроения. Субсидии будут компенсировать до 60 процентов затрат на модернизацию производств, разработку и выпуск новой продукции.

Для получения господдержки проект по модернизации производства не должен превышать пяти лет, а по созданию новой продукции - восьми лет. Субсидии на их реализацию будут предоставляться в течение не более двух и трех лет соответственно.