Мишустин: Здоровье людей не может быть предметом торга

Достижения России по созданию в невероятно короткие сроки самых эффективных и безопасных вакцин от коронавируса - хороший пример работы отечественных ученых на благо всего мира, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы делимся российскими технологиями и опытом в борьбе с пандемией, ведь жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод и не могут быть предметом торга", - подчеркнул он на вручении премий правительства в области науки и техники за 2021 год

По словам главы кабмина, научно-технологический прогресс - это единственная возможность ответить на новые вызовы. Они становятся глобальными, противостоять им можно только объединением усилий всех стран. "Наука не имеет границ и национальностей, и именно она сегодня определяет будущее не только нашей страны, но и всего человечества", - считает Мишустин.