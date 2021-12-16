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16.12.2021 12:06
Рубрика: Культура

Назван главный роман года в цифре

Текст: Наталья Лебедева
Россияне выбрали лучшие электронные и аудиокниги, оставившие в этом году заметный след в их читательской душе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главным хитом среди электронных книг стал роман Фредрика Бакмана "Тревожные люди", в аудиоформате пальма первенства - у нон-фикшн бестселлера "Подсознание может все!" Джона Кехо. Среди новинок 2021 года самыми востребованными оказались мемуары Мэттью Макконахи "Зеленый свет". Итоги года подводит сервисы "ЛитРес" и MyBook.

Фото: Из архива Джоанны Стингрей
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Они подсчитали, что за этот год было продано более 30 тысяч экземпляров бестселлера Фредрика Бакмана "Тревожные люди". Социальный хоррор о человеческих страстях и тайнах с жизнеутверждающим финалом, что еще надо в наше непростое и тревожное время.

Второе место у книги о самопознании и самопринятии - "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко. Бронза у культовой книги о финансовой грамотности "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Самюэля Клейсона. Также в пятерку лучших вошли "Пять языков любви" Гэри Чепмена с практическим советами супружеским парам о том, как сохранить свою любовь и будоражащий детективный триллер "Внутри убийцы" Майка Омера.

Пятерка самых популярных аудиокниг выглядит несколько иначе. Как оказалось, на слух лучше всего воспринимается бестселлера по саморазвитию "Подсознание может все!" Джона Кехо. Согласитесь, оптимальное аудио-чтение для долгого стояния в пробке. В 2021 году эту книгу купили более 47 тысяч раз. В шаге от первого места остановился Джордж Самюэль Клейсон и его книга "Самый богатый человек в Вавилоне", бронза достается Колину Типпингу с эзотерическим произведением "Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации".

Новинка 2021 года - автобиография Мэттью Макконахи "Зеленый свет" - сразу же попала в пятерку лучших и заняла почетное четвертое место. Следом идет мотивационная книга по личностному росту "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро.

Среди новинок этого года читатели также выделили новый детектив Александры Марининой "Отдаленные последствия", сразу два фантастических романа Сергея Лукьяненко "Семь дней до Мегиддо" и "Предел", а также книга Виктора Пелевина "Трансгуманизм Inc.".

Кстати

Какие электронные и аудиокниги читали в библиотеках?

Фото: РИА Новости
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В проекте ЛитРес: Библиотека, с помощью которого государственные публичные библиотеки могут выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, читатели при этом получат к ним доступ на 14 дней бесплатно, наибольшим спросом пользовался уже упомянутый бестселлер "Тревожные люди" Фредрика Бакмана. Также в библиотеках спрашивали аудиокнигу "Подсознание может всё!" Джона Кехо и Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку" Анастасии Залоги.

Культура Литература

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