Назван лучший в мире Android-смартфон. Это не Samsung

Опубликован свежий рейтинг AnTuTu лучших флагманских смартфонов на мировом рынке. Аппараты в списке были подобраны, исходя из их производительности в тестах.

Первое место в рейтинге занял Nubia Red Magic 6 Pro - аппарат на топовом чипе Snapdragon 888 с 16 гигабайтами оперативной памяти. Схожая модель Red Magic 6S Pro доступна в России по цене от 81 тысячи рублей.

Второе место досталось монстру Asus ROG Phone 5s Pro, а бронзу получил его младший брат - ROG Phone 5. Кроме того, в пятерку лучших вошли realme GT и vivo IQOO 7.

Десятку самых-самых замыкают Sony Xperia 1 III 5G, OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Asus ZenFone 11 mini и Samsung Galaxy S21 Ultra 5G на последнем месте. Все участники рейтинга получили процессор Snapdragon 888.