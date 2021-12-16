Назван самый коварный продукт, приводящий к появлению жира на животе

Наиболее коварным для фигуры в Новый год может оказаться алкоголь. Такое мнение на пресс-конференции озвучила профессор ФМБА России, диетолог Марина Королева, сообщает агентство "Москва".

Более калорийным, чем алкогольные напитки, может оказаться только абсолютный жир, подчеркивает специалист. При этом спиртное поставляет в организм лишь пустые калории. Их метаболизация происходит в печени, пополняется уровень гликогена. И в этом случае все остальные калории даже из условно полезных закусок не найдут выхода.

"Они откладываются где-нибудь на брюшке или на спине в виде пушистых ламбрекенов. Поэтому риск набрать вес при употреблении алкогольных напитков в начале трапезы достаточно высокий", - сказала Маргарита Королева.

К тому же употребление алкоголя, по словам эксперта, серьезно способствует перееданию. Повышение аппетита ведет к стремительному набору веса, констатировала диетолог.