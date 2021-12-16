Назван срок начала серийных поставок дронов-камикадзе "Куб"

В России завершили государственные испытания барражирующих боеприпасов "Куб", которые неофициально называют "дронами-камикадзе". Как сообщил близкий к Минобороны РФ источник, результаты признаны положительными.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с боевым зарядом может продолжительное время выслеживать цель в предполагаемом районе нахождения, а затем уничтожить ее наподобие ракеты класса "воздух - поверхность".

- Новый для российских Вооруженных сил тип ударных беспилотных летательных аппаратов рекомендован к принятию на вооружение, - цитирует источник РИА Новости.

Он добавил, что серийные поставки БПЛА в войска ориентировочно назначены на 2022 год.

Дрон построен по схеме "летающее крыло", приводится в движение электродвигателем с винтом. Запуск осуществляется с катапульты. "Куб" способен находиться в воздухе до получаса, передвигаясь со скоростью 130 километров в час. Масса боевого заряда составляет три килограмма, что вполне достаточно для уничтожения даже тяжелой бронетехники.

Наведение на цель производится с помощью установленной на беспилотник видеокамеры. Как ранее сообщали представители компании-разработчика, аппарат способен обнаруживать и уничтожать объекты вне зависимости от их скрытности и рельефа местности. Эффективности новому типу вооружений добавляет и то, что ему практически невозможно противостоять традиционными средствами ПВО.

В ходе одного из этапов испытаний беспилотники "Куб" вместе с другими подобными отечественными дронами были применены против объектов террористов в Сирии.