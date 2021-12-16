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Не забудьте включить. В WhatsApp добавили важную функцию

Текст:   Антон Благовещенский
16.12.2021,  
18:00
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики WhatsApp реализовали в мессенджере новую функцию конфиденциальности. Теперь пользователи могут скрывать свое присутствие онлайн, что важно для безопасности.

Раньше по умолчанию любой пользователь WhatsApp мог видеть, находится тот или иной человек в режиме онлайн - настройка была по умолчанию работала в режиме "видят все". С выходом новой тестовой версии появилась возможность ограничивать список видящих только теми, кто добавлен в контакты, пишет Газета.Ru.

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Отмечается, что отслеживать видимость пользователя могут не только люди, но и боты, занимающиеся сбором данных и мониторингом действий. Теперь у владельцев учетных записей есть возможность скрывать эту информацию.

Новая опция должна в скором времени появиться в стабильных версиях WhatsApp.

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Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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