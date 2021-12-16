Нью-Йорк запретил применять бытовой газ в новостройках

Новости

МВД России ответило на сообщения о показателях розыскной деятельности 21:00
Путин посетил выставку Агентства стратегических инициатив 20:43
Европарламент принял резолюцию по Украине 20:43
В России выросло производство детских товаров 20:39
В Ленобласти умерла пенсионерка, которая сама себя прооперировала 20:36
Байден узаконил повышение предела госдолга США до 31,4 трлн долларов 20:25
Сборная России будет готовиться к стыковым матчам в Сочи или Турции 20:22
Минтруд определил, кому положена соцподдержка 20:09
Президент АвтоВАЗа рассказал о новинках Lada в 2022 году 20:02
Суд продлил арест обвиняемым в нападении на отца с ребенком в новой Москве 19:34
Цены на газ в Европе выросли до 1600 долларов 19:27
Депутата Хубезова включат в состав оперштаба по борьбе с COVID-19 19:17
Кабаева заявила, что художественная гимнастика перестала быть зрелищной 19:15
В Москве автокран упал на рабочего 18:57
Москва встала в 9-балльных пробках 18:26
Минпромторг: Российскому легпрому не хватает своей синтетики 18:24
В калининградском филиале "РГ" при ремонте нашли артефакты времен войны 18:19
Мишустин: Поддержка молодых ученых - большая задача государства 18:13
Аэробус А380 снимают с производства 18:09
Родственников граждан укажут в едином регистре населения 18:09
ГД рассмотрит проект о принципах и параметрах электронного голосования в РФ 18:07
Для подсудимых определен порядок пребывания в психлечебницах 17:56
Фонд ЖКХ предложил субсидировать расселение ветхих домов 17:53
Иностранным инвесторам упростят получение вида на жительство 17:47
Гусев сыграет против Швеции на Кубке Первого канала 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 20:30
Рубрика: В мире

Нью-Йорк запретил применять бытовой газ в новостройках

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8638)
Городской совет Нью-Йорка принял закон, полностью запрещающий использование бытового газа в новостройках. По замыслу властей "Большого яблока", в будущем для отопления, нагрева воды или приготовления пищи местные жители будут использовать только электричество. Это решение - часть плана, в рамках которого к 2050 году в мегаполисе планируют свести к нулю выбросы углекислого газа. Сейчас здания генерируют около 40 процентов выхлопа парниковых газов в городе.

Расчеты прогнозируют, что к 2040 году закон предотвратит эмиссию около 2,1 миллиона тонн выхлопов в атмосферу, хотя насколько весомым будет этот вклад - вопрос открытый. Ведь ограничение не коснется тех, кто уже живет в домах, подключенных к газоснабжению.

Фото: Юки Ивамура / РИА Новости
Штат Нью-Йорк ужесточил ограничительные меры

Да и для новостроек запрет будут вводить постепенно. Будут и исключения - "голубым топливом" смогут пользоваться госпитали, коммерческие кухни и прачечные, промышленные предприятия. Наконец, стоит учитывать и то, что саму электроэнергию город получает со станций, работающих на горючих видах топлива. Местное законодательство предусматривает переход на возобновляемые источники для энергогенерации, но это перспектива неблизкого будущего. Пока Нью-Йорк с его восьмимиллионным населением - крупнейший в США город, решившийся на такой запрет, но есть и другие пионеры в этом деле. Например, Беркли и Сакраменто (штат Калифорния), Сиэтл (штат Вашингтон).

В Нью-Йорке обсуждение принятого горсоветом документа шло непросто. До недавних пор газ считался экологичным топливом для систем отопления, поэтому лоббисты долго убеждали местных законодателей, что развитие энергетики позволит согревать дома столь же эффективно и, что важно, недорого. Как сообщает The New York Times, строительные компании высказывали опасения, что переход на электроэнергию для отопления может привести к отключениям электричества. И основания для таких сомнений у них есть. Ведь в США системы центрального отопления не распространены, дома часто греют газом или электричеством, а морозы хотя и реже, но случаются не слабее российских. В такие периоды нагрузка на энергосети может увеличиваться в разы.

Наглядной иллюстрацией рисков стал февральский катаклизм в Техасе и еще нескольких регионах, которые в последние годы переходили на субсидируемую властями "зеленую" энергетику. На несколько дней юг США сковали аномальные морозы. Снег и наледь парализовали работу ветряных и солнечных генераторов, энергогенерация упала.

Ограничения не коснутся тех, кто уже живет в домах, подключенных к газоснабжению

А местные жители бросились отапливать дома нагревателями, и электросети не выдержали нагрузки. Примерно неделю в штате продолжались веерные отключения электричества, миллионы людей на пике холодов остались без тепла и света. Из-за кризиса стоимость электроэнергии выросла в 200-300 (!) раз, суммы в ежемесячных квитанциях составляли до нескольких тысяч долларов.

В мире США

Главное сегодня

Поправки о посещении общественных мест по QR-кодам прошли первое чтение
В МИД РФ осудили идею запретить транзит белорусских грузов через Литву
Госдума продлевает "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона"
Цены на газ в Европе выросли до 1600 долларов
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире