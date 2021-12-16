Нью-Йорк запретил применять бытовой газ в новостройках

Городской совет Нью-Йорка принял закон, полностью запрещающий использование бытового газа в новостройках. По замыслу властей "Большого яблока", в будущем для отопления, нагрева воды или приготовления пищи местные жители будут использовать только электричество. Это решение - часть плана, в рамках которого к 2050 году в мегаполисе планируют свести к нулю выбросы углекислого газа. Сейчас здания генерируют около 40 процентов выхлопа парниковых газов в городе.

Расчеты прогнозируют, что к 2040 году закон предотвратит эмиссию около 2,1 миллиона тонн выхлопов в атмосферу, хотя насколько весомым будет этот вклад - вопрос открытый. Ведь ограничение не коснется тех, кто уже живет в домах, подключенных к газоснабжению.

Да и для новостроек запрет будут вводить постепенно. Будут и исключения - "голубым топливом" смогут пользоваться госпитали, коммерческие кухни и прачечные, промышленные предприятия. Наконец, стоит учитывать и то, что саму электроэнергию город получает со станций, работающих на горючих видах топлива. Местное законодательство предусматривает переход на возобновляемые источники для энергогенерации, но это перспектива неблизкого будущего. Пока Нью-Йорк с его восьмимиллионным населением - крупнейший в США город, решившийся на такой запрет, но есть и другие пионеры в этом деле. Например, Беркли и Сакраменто (штат Калифорния), Сиэтл (штат Вашингтон).

В Нью-Йорке обсуждение принятого горсоветом документа шло непросто. До недавних пор газ считался экологичным топливом для систем отопления, поэтому лоббисты долго убеждали местных законодателей, что развитие энергетики позволит согревать дома столь же эффективно и, что важно, недорого. Как сообщает The New York Times, строительные компании высказывали опасения, что переход на электроэнергию для отопления может привести к отключениям электричества. И основания для таких сомнений у них есть. Ведь в США системы центрального отопления не распространены, дома часто греют газом или электричеством, а морозы хотя и реже, но случаются не слабее российских. В такие периоды нагрузка на энергосети может увеличиваться в разы.

Наглядной иллюстрацией рисков стал февральский катаклизм в Техасе и еще нескольких регионах, которые в последние годы переходили на субсидируемую властями "зеленую" энергетику. На несколько дней юг США сковали аномальные морозы. Снег и наледь парализовали работу ветряных и солнечных генераторов, энергогенерация упала.

Ограничения не коснутся тех, кто уже живет в домах, подключенных к газоснабжению

А местные жители бросились отапливать дома нагревателями, и электросети не выдержали нагрузки. Примерно неделю в штате продолжались веерные отключения электричества, миллионы людей на пике холодов остались без тепла и света. Из-за кризиса стоимость электроэнергии выросла в 200-300 (!) раз, суммы в ежемесячных квитанциях составляли до нескольких тысяч долларов.