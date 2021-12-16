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16.12.2021 20:05
Рубрика: Экономика

Новейший авиалайнер МС-21 скоро начнет выполнять регулярные рейсы

Текст: Екатерина Дементьева ("Российская газета", Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8638)
Новейший российский среднемагистральный авиалайнер МС-21 впервые приземлился в российском гражданском аэропорту. Пока без пассажиров - в тренировочном режиме. Но совсем скоро такие самолеты начнут выполнять регулярные рейсы.
Этот полет МС-21 был без пассажиров. А в 2022 году первые шесть машин передадут авиакомпании. Фото: ПАО "Корпорация "Иркут" Этот полет МС-21 был без пассажиров. А в 2022 году первые шесть машин передадут авиакомпании. Фото: ПАО "Корпорация "Иркут"
Этот полет МС-21 был без пассажиров. А в 2022 году первые шесть машин передадут авиакомпании. Фото: ПАО "Корпорация "Иркут"

Это первый тренировочный полет авиалайнера МС-21 в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта. Вылетев из Жуковского, самолет преодолел более четырех тысяч километров и совершил посадку в международном аэропорту Иркутска.

Фото: Мария Васильева
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Во время полета экипаж испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования лайнера типовой конструкции в условиях штатной эксплуатации. Машина выдержала испытания успешно. В аэропорту ее осмотрели - нет ли повреждений. И отбуксировали на стоянку.

Напомним, новые российские авиалайнеры собирают на иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации "Ростех"). До конца года на МС-21 планируют получить российский сертификат типа самолета. А в 2022 году первые шесть серийных машин авиазавод должен передать авиакомпании "Россия" - "дочке" группы "Аэрофлот". Четыре из них находятся в цехе окончательной сборки.

Начало серийного производства переносилось несколько раз из-за международных санкций на поставку узлов и композитов. Вице-премьер Юрий Борисов, побывавший на иркутском авиазаводе в июне этого года, сообщал, что импортозамещение - это основной вопрос проекта, поскольку предстоит заменить 53 агрегата. Важной вехой на этом пути стал выпуск первого самолета с отечественным двигателем ПД-14 - первый полет МС-21 в такой компоновке состоялся год назад.

В этом году авиалайнер получил российские композитные крылья. 30 ноября первый самолет из цеха окончательной сборки был переведен в летно-испытательное подразделение. Именно удлиненное композитное крыло должно стать одним из конкурентных преимуществ нового российского самолета по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Оно повышает экономичность машины и позволяет построить самый широкий в этом классе самолетов фюзеляж. Что в свою очередь обещает более комфортные условия пассажирам.

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Как сообщили в корпорации "Иркут", доля композитов в конструкции МС-21 - около 40 процентов. Это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций были разработаны при участии ученых МГУ имени М.В. Ломоносова и предприятий Росатома.

При выходе производства на проектную мощность Иркутский авиазавод будет отправлять заказчикам до 36 лайнеров МС-21 ежегодно. Завод готов выпускать самолет в двух модификациях - МС-21-300 с американскими силовыми установками и МС-21-310 - с российскими двигателями ПД-14. Выбор - за авиакомпаниями. В перспективе рассматривается также выпуск более вместительной модификации МС-21-400, способной вмещать до 260 пассажиров, а также компактного МС-21-200 с укороченным фюзеляжем на 165 мест.

Удлиненное крыло МС-21 позволит создать пассажирам более комфортные условия. И станет конкурентным преимуществом аналогам от Boeing и Airbus

На обе эти модификации разработана конструкторская документация. Решение об их запуске в производство будет принято в зависимости от спроса со стороны эксплуатантов.

Справка "РГ"

МС-21 - семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Они ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка - среднемагистральных узкофюзеляжных авиалайнеров.

В производстве находится модификация МС-21-300. По данным производителя, вместимость этого самолета - от 163 до 211 кресел. Максимальная дальность полета - 6000 километров. Длина самолета достигает 42,2 метра, размах крыла - 35,9 метра.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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