Новогодние корпоративы возвращаются в офлайн

Средний чек новогодних корпоративов превысил допандемийный уровень примерно на 18%, составив 16,5 тыс. руб. А в сравнении с 2020 годом он выше на 65%, рассказал "РГ" операционный директор сервиса по доставке еды в офис и на мероприятия Catery Андрей Черепанов. При этом, если в 2020 году онлайн-вечеринки выбирали 29,5% клиентов, то в этом году зум-формат предпочли менее 5%.

Отчасти рост среднего чека объясняется подорожанием продуктов. Кроме того, выросло количество участников корпоративов: люди устали от локдауна и хотят собраться вместе. Главный тренд новогодних корпоративов - ЗОЖ. Каждый пятый заказ содержит безалкогольные напитки. Также в топе блюд - барбекю из мяса, рыбы и морепродуктов и сырное ассорти. Спрос на шашлык за год вырос в два раза.

Срабатывает отложенный спрос: люди привыкли жить в условиях пандемии, раздражены и хотят праздника, соглашается президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Но сейчас компании реже снимают под корпоратив целый ресторан и гуляют на широкую ногу, как в прежние времена. Это дорого. Дешевле снять лофт, куда привезут блюда из любых ресторанов, или вовсе заказать доставку в офис.