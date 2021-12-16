Новогодние корпоративы возвращаются в офлайн

Отчасти рост среднего чека объясняется подорожанием продуктов. Кроме того, выросло количество участников корпоративов: люди устали от локдауна и хотят собраться вместе. Главный тренд новогодних корпоративов - ЗОЖ. Каждый пятый заказ содержит безалкогольные напитки. Также в топе блюд - барбекю из мяса, рыбы и морепродуктов и сырное ассорти. Спрос на шашлык за год вырос в два раза.
Срабатывает отложенный спрос: люди привыкли жить в условиях пандемии, раздражены и хотят праздника, соглашается президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Но сейчас компании реже снимают под корпоратив целый ресторан и гуляют на широкую ногу, как в прежние времена. Это дорого. Дешевле снять лофт, куда привезут блюда из любых ресторанов, или вовсе заказать доставку в офис.