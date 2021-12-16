Новогодние корпоративы возвращаются в офлайн

Новости

Новый тренер "Спартака" Паоло Ваноли прилетел в Москву 01:05
Руй Витория попрощался с болельщиками "Спартака" 00:59
Слуцкий: Высылка российских дипломатов осложнит отношения с ФРГ 00:42
Счетная палата оценила эффективность налогов по таможенным платежам 00:01
Белый дом сократил празднование Рождества из-за пандемии 15.12.2021
ФРС объявила об ускоренном сворачивании выкупа активов 15.12.2021
В Германии предотвратили покушение на премьер-министра Саксонии 15.12.2021
В Британии зафиксирован антирекорд заражения COVID-19 за время пандемии 15.12.2021
Правительство обсудило с бизнесом корректировку инвестиционного режима 15.12.2021
УНИКС обыграл ЦСКА с разницей в 21 очко в Евролиге 15.12.2021
В США рассекретили новые материалы об убийстве Кеннеди 15.12.2021
Женская сборная России по гандболу не вышла в полуфинал чемпионата мира 15.12.2021
В Совфеде оценили решение о высылке российских дипломатов из ФРГ 15.12.2021
Италия и Аргентина выявят сильнейшую футбольную сборную мира 15.12.2021
Суд арестовал еще двух топ-менеджеров по делу шахты "Листвяжной" 15.12.2021
Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск 15.12.2021
Суд арестовал двух топ-менеджеров по делу шахты "Листвяжной" 15.12.2021
Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась с президентом Сирии 15.12.2021
Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ 15.12.2021
"Газпром" досрочно выполнил условия транзитного договора с Украиной 15.12.2021
Экс-полицейский Шовин признал вину в нарушении гражданских прав Флойда 15.12.2021
Симптомы "омикрона": Как отличить заражение новым штаммом от "дельты" 15.12.2021
Росстат: Дизельное топливо на АЗС продолжает дорожать 15.12.2021
Роуминг и признание цифровых подписей обсуждалось на ГВУ СГ 15.12.2021
Ипотеку на индивидуальные дома пока получает лишь 1% заемщиков 15.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 01:04
Рубрика: Экономика

Новогодние корпоративы возвращаются в офлайн

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Средний чек новогодних корпоративов превысил допандемийный уровень примерно на 18%, составив 16,5 тыс. руб. А в сравнении с 2020 годом он выше на 65%, рассказал "РГ" операционный директор сервиса по доставке еды в офис и на мероприятия Catery Андрей Черепанов. При этом, если в 2020 году онлайн-вечеринки выбирали 29,5% клиентов, то в этом году зум-формат предпочли менее 5%.

Отчасти рост среднего чека объясняется подорожанием продуктов. Кроме того, выросло количество участников корпоративов: люди устали от локдауна и хотят собраться вместе. Главный тренд новогодних корпоративов - ЗОЖ. Каждый пятый заказ содержит безалкогольные напитки. Также в топе блюд - барбекю из мяса, рыбы и морепродуктов и сырное ассорти. Спрос на шашлык за год вырос в два раза.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В России увеличится потребление крепкого алкоголя

Срабатывает отложенный спрос: люди привыкли жить в условиях пандемии, раздражены и хотят праздника, соглашается президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Но сейчас компании реже снимают под корпоратив целый ресторан и гуляют на широкую ногу, как в прежние времена. Это дорого. Дешевле снять лофт, куда привезут блюда из любых ресторанов, или вовсе заказать доставку в офис.

Экономика Товары и цены Общество Ежедневник Праздники

Главное сегодня

Песков рассказал о возможности следующего разговора Путина и Байдена
Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ
"Газпром" досрочно выполнил условия транзитного договора с Украиной
СФ одобрил закон о публичной власти и отклонил закон об онлайн-платформах в школах
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию