Новые "Матрица" и "Человек -Паук" объединены темой воспоминаний

В четверг, 16 декабря, в прокат выходят два долгожданных продолжения голливудских франшиз. Фильмы "Человек- паук: Нет пути домой" режиссера Джона Уоттса и "Матрица: Воскрешение" Ланы Вачовски. В том, что эти две картины появятся у нас в кинотеатрах в один день, есть и некое мистическое совпадение, и определенная закономерность. Ведь обе они построены на воспоминаниях, сделаны в жанре "мемориз", вот только развитие темы в картинах разное.

Создатели "Человека - паука" больше всего боятся спойлеров (подробных рассказов о сюжете и персонажах) картины, и не напрасно. Попробуем, обойдясь без них, рассказать о том, что новый фильм лучше смотреть в кинотеатре, в окружении фанатов, тогда можно будет влиться со своими воспоминаниями в общий ряд аплодисментов в некоторых местах или характерных звуков типа "Оооо" или "Ми ми ми". Тем же, кто никогда прежде не смотрел фильмов о Человеке-пауке и не читал комиксов "Марвел" об этом и других героях, наверняка, после просмотра захочется погрузиться во всю эту вселенную и найти ключики ко многим вопросам и загадкам, которые возникнут по ходу просмотра. Такой зритель будет открывать для себя двери и порталы в новые миры, и рискует погрузиться в них надолго. Кстати, тема порталов в картине дает это понять, и не только потому, что в ней ярко присутствует другой герой из марвеловских комиксов Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча, который путешествует по разными мирам, как простой человек - на работу и обратно. Новый "Человек-паук..." - это "фильм открытых дверей", за каждой из которых - путь в прошлое, будущее и настоящее.

Фильм также можно назвать неким музеем франшизы про Человека - паука. Причем, картина представляет собой некий новый вид хранения зрительской памяти - этим она больше всего, в принципе, и интересна. Создатели даже играют с понятием памяти на разные лады и довольно виртуозно, закольцовывая картину темой, знают ли люди всего мира, кто такой Человек-паук, и возможно ли это стереть из их разума. Ну как же это можно, если перед нами, по сути, викторина на знание истории главного персонажа, его друзей и врагов? Никакое время не властно над голливудским проектом - вот что хотят до нас, по большому счету, донести авторы. Никакие новые направления не заставят забыть о старом и любимом. Пусть даже весь мир вскоре начнет смотреть азиатское кино, потому что там новые персонажи и идеи, никто никогда не забудет голливудские хиты и комиксы - создатели воздействуют на нас, зрителей, именно в этом направлении, попутно "плетя паутину" завязок на будущие сюжеты. Две сцены после титров - это не все. В ленте гораздо больше зацепок на возможность дальнейшего творчества. Нет в ней лишь одного - тех же ощущений, что вызывали предыдущие фильмы о Человеке-пауке, главные из которых - полная непредсказуемость и неизвестность.

Новая "Матрица" также не дает тех ощущений что давали старые фильмы "Матрица", "Матрица. Революция" и "Матрица. Перезагрузка". Хотя авторы и немного злоупотребляют кадрами из старых фильмов, внедряя их и там, где они нужны, и там, где без них спокойно можно было бы обойтись. Первая часть новой "Матрицы" довольно нудная. Ситуацию спасает новая профессия Нео (сильно повзрослевший Киану Ривз) в наши дни - он теперь гейм-дизайнер, обладатель премий за лучшие компьютерные игры, главная из которых, конечно же - "Матрица". Это придумано остроумно, не поспоришь. Как и офис создателей игр (властелинов умов) для будущих геймеров. Также в первой части есть некий "клип" о новой жизни Нео в наши дни, который можно выделить из общего ряда событий и дать ему название "День сурка". В остальном же это - тягомотина, которую трудно выдержать вплоть до середины фильма, который длится, так же, как и продолжение "Человека-паука" почти два с половиной часа.

Но со второго часа в новой "Матрице" начинается не просто экшн, хотя и уступающий предыдущим фильмам о Нео и Тринити во много раз. Со второй части становится понятно, что фильм задуман, как высказывание - как высказывание - и психологическое, и философское, и даже политическое. И тут дело не только в линии победы машин над людьми. Эта тема звучит сегодня во многих фильмах, начиная от "Трансформеров..." и "Мстителей" и заканчивая актуальной историей про Джеймса Бонда. И это не говоря уже о сериалах. Новая "Матрица" говорит нам о людях, которые превращаются в ботов, о компьютерно зависимых особях, которыми легко управлять, о тех, кто генерирует цифровые смыслы, заставляя в них поверить покорное большинство. На передний план выступает тема психоаналитика, настолько талантливо сыгранного Нилом Патриком Харрисом, что его герой может выйти за пределы фильма и стать символом времени. Мы видим, как он манипулирует сознанием человека, пытающегося осознать, что живет не в своей реальности. А сколько сейчас таких? Более того, аналитик пытается управлять и чувствами. И тут происходит то из-за чего фильму можно было бы дать название не просто "Матрица. Воскрешение", а снова - "Матрица. Революция", но образца 2021 года. Настоящие, не компьютерные чувства и смыслы (в первую очередь Нео и Тринити (Кэрри-Энн Мосс) прорываются через весь условный диджитальный мир, обгоняя на ходу со той скоростью, которая бывает так, как бывает только в фильмах франшизы "Матрица", и искусственный разум, и искусственный интеллект. И в этот момент забывается, что некоторый герои постарели, а некоторых в картине заменили не вполне себе удачными актерами - "клонами".

Однако Вачовски идет дальше. Всем фильмом она поднимает тему героя в управляемом мире. На примере того, каким стал Нео, мы можем себе представить, какими бы были другие знаменитости, которые оставили нас по тем или иным причинам, не сумев дожить до глубокой старости. Или же те, чья жизнь свернула с "супергеройского" пути в обыденную реальность. Поневоле начинаешь примерять на образ Нео российских кумиров - Владимира Высоцкого, Сергея Довлатова, Сергея Бодрова-младшего и других. Как они бы выглядели в "матрице" наших дней, как они представлены и смотрятся в новом цифровом восприятии других поколений.

Одно плохо - Вачовски с командой столь яркую и важную для наших дней тему размывают, размазывают, прячут за элементами боевика и спецэффектами. А потом еще и стыдливо прикрываются ненужной иронией в сцене после титров. Тем временем, если усилить именно эту линию, то вполне можно снимать и еще один фильм из франшизы, и вот тогда зритель еще точнее прочувствует и осознает - все, что связано с "матрицей" (тут речь не о названии фильма), да и она сама, по сути, никуда не делись. Наоборот - еще сильнее вошли в нашу реальность. Тут речь не о воскрешении, а о признании очевидного. И управляться с этой "матрицей" нужно уметь. И кино в этом - первый помощник, как тот жанр искусства, что создан на грани реального и нереального, технологичного и настоящего.