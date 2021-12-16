Официальный представитель генсека ООН заболел COVID-19

Стефан Дюжаррик - официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша - заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в письме журналистам, поясняя, что получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 в рамках планового тестирования для работы.

Он отметил, что находится в тесном контакте с медицинскими службами ООН и изолировался в соответствии с рекомендациями врачей. По словам Дюжаррика, он полностью вакцинирован, плюс получил бустерную дозу. "У меня очень легкие симптомы, буду продолжать работать из дома", - цитирует РИА Новости. Отмечается, что в целях предосторожности его офис будет работать до конца этой недели удаленно.

При этом Дюжаррик не уточнил, когда в последний раз контактировал с генсеком ООН. Гутерреш на прошлой неделе уходил на самоизоляцию после общения с заболевшим COVID-19 человеком. Последующий тест генсека показал отрицательный результат.