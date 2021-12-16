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16.12.2021 11:05
Рубрика: В мире

Опрос показал Лулу да Силву в качестве победителя выборов в Бразилии

Текст: Игорь Сергеев

Опрос общественного мнения проведен в декабре авторитетным бразильским Институтом общественного мнения (IPEC) среди двух тысяч человек в 144 муниципалитетах страны.

Фото: AP Photo/Eraldo Peres
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По его результатам Луис Инасио Лула да Силва, уже занимавший пост президента Бразилии с 2003 по 2011 год и решивший вновь принять участие в выборах в 2022 году, набрал 48 процентов голосов опрошенных. Его ближайший конкурент, действующий лидер страны Жаир Болсонару, получил поддержку 21 процента бразильцев. Министр юстиции и общественной безопасности Сержиу Мору замыкает тройку лидеров с шестью процентами отданных за него голосов.

Суммарное количество голосов, набранных 11 соперниками Лулы да Силвы, составляет 38 процентов, что указывает на возможность победы Лулы уже в первом туре президентской гонки.

Согласно данным IPEC, за Лулу да Силву охотнее отдают голоса граждане из малообеспеченных слоев населения - экс-президент получил 32 процентов поддержки среди тех, чей ежемесячный доход превышает 5 минимальных размеров оплаты труда, и 57 процентов среди тех, чьи доходы не превышают одной минимальной месячной заработной платы.

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Институт также отмечает рекордный уровень недовольства нынешним правительством под руководством Болсонару - 55 процентов опрошенных заявили о том, что не поддерживают политический курс, проводимый бразильскими властями.

Очередные всеобщие выборы в Бразилии состоятся в октябре 2022 года. На них будут избраны президент и вице-президент страны, Национальный конгресс, губернаторы, вице-губернаторы и законодательные органы штатов.

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