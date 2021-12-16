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16.12.2021 16:18
Рубрика: Экономика

Пандемия коронавируса перестает влиять на деловую активность

Текст: Матвей Линник

Взаимосвязь вспышек COVID-19 и динамики экономической активности уменьшилась по ходу пандемии. К такому выводу пришли эксперты Центра странового анализа Евразийского банка развития.

Фото: iStock
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Специалисты проанализировали данные, характеризующие силу вспышек коронавируса с начала 2020 года по ноябрь 2021 года и сопровождавшие их отклонения реального роста ВВП от среднего за 2018-2019 гг. Выяснилось, что сильный спад в экономиках государств произошел только во время первой волны инфекции. Вторая вспышка сопровождалась замедлением экономической активности, однако не привела к остановке роста экономик большинства стран.

Третья волна заболевания уже не имела значимой корреляции с динамикой экономической активности. По мнению аналитиков, это объясняется продвижением кампаний вакцинации, использованием более эффективных противоэпидемических мер, а также адаптацией бизнеса и населения к новым реалиям. "Пандемия постепенно утрачивает характер универсального риска. Значимость пандемии как фактора макроэкономической политики, в том числе денежно-кредитной, снижается, поскольку вспышки заболеваемости все меньше коррелируют с динамикой деловой активности", - говорится в исследовании.

Экономика Макроэкономика Пандемия коронавируса COVID-19

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