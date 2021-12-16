Переполняют токсинами: Названы четыре продукта, разрушающие кишечник

Многие врачи сходятся во мнении, что корень проблем, связанных с упадком сил, апатией, обменом веществ, уровнем глюкозы в крови и так далее, следует искать в своем рационе. Последний во многом определяет состав микробиоты кишечника, стабильность которой крайне важна для здоровья человека. Так, в кишечнике неизменно присутствуют вредные бактерии, производящие токсины, и именно эти микроорганизмы ответственны за старение и болезни. Важно, чтобы вредоносные бактерии замещались полезными - это как раз способствует долгожительству, уточняют медики.

Как отмечает диетолог из Испании Эли Гальего в интервью газете La Vanguardia, очень плохо влияет на микробиоту кишечника, провоцируя дисбаланс и развитие патологий, алкоголь.

"Это один из главных врагов кишечной микробиоты. Токсичный алкоголь способен изменять структуру, он способствует проникновению вредных бактерий во внутренние органы", - объясняет врач.

По ее словам, также плохо влияют на работу кишечника растительные жиры, содержащиеся во многих обработанных продуктах. Очень много их, например, в магазинной выпечке (кексах, печенье, тортиках с длительным сроком хранения).

"Буквально переполняют организм токсинами и провоцируют снижение иммунитета газированные напитки", - предупредила Гальего. Также она уточнила, что известными раздражителями кишечника являются острая пища и кофе, если человек употребляет их в большом количестве.