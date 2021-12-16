Песков: Путин посетит храм на Рождество

Президент РФ Владимир Путин на Рождество по традиции посетит один из храмов. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Будет храм", - сказал Песков. Какой именно, он не уточнил.

Напомним, Рождество Владимир Путин обычно встречает не в Москве, а вот Пасху - в храме Христа Спасителя. В этом году президент был на Рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом, до этого два года подряд - в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили.