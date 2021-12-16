Песков рассказал об установке Путина по инфляции

Президент Владимир Путин дал установку - сделать все, чтобы вернуть инфляцию к запланированным показателям. Сейчас эта тема действительно вызывает обеспокоенность, подтвердил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На брифинге представители СМИ поинтересовались позицией Кремля по вопросу высокой инфляции и уточнили, доволен ли Владимир Путин действиями правительства и ЦБ по "обузданию" цен. "Это сложный процесс, который требует очень сложной большой постоянной работы, чем кабмин и занимается", - ответил Песков.

"Инфляция высокая, и установка президента - делать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. "Давление и внешних, и внутренних факторов, к сожалению, не ослабевает, и в мировой экономике оно также ощущается - не менее, а где-то даже, может, более сильно. В этом плане, да, это тема для обеспокоенности", - заключил он.