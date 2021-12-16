Песков сообщил подробности разговора Ушакова и Салливана по гарантиям безопасности

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил помощнику американского лидера Джейку Салливану о готовности Москвы немедленно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Ушаков дал разъяснения по проектам двух документов, договора и соглашения, по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИД переданы американской стороне", - отметил Песков. "Что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов", - добавил он.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков будет вести эти переговоры вместе с профильными экспертами, "он будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала таких переговоров", уточнил Песков.

Напомним, что Ушаков и Салливан провели телефонный разговор.