Постпред РФ: Ситуация с сертификацией "Северного потока-2" политизирована

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов прокомментировал приостановку сертификации проекта газопровода "Северный поток-2". Дипломат назвал ситуацию абсолютно политизированной.

"Это, конечно, политика. Там кроме политики ничего больше нет, - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24". - Другое дело, что тут смесь внешней политики, я бы сказал, общезападной и внутригерманской, связанной со сменой правительства в этой стране. Понятно, что их регулятор занял выжидательную позицию".

Напомним, сейчас трубопровод "Северный поток-2" проходит процедуру одобрения немецким регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен, поскольку регулятор потребовал создать для оператора Nord Sream 2 AG дочернее предприятие в ФРГ, которое и должно подать новую заявку на сертификацию. Как предполагают немецкие СМИ, процесс может затянуться на несколько месяцев.