Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен

Новый глава правительства Кыргызстана 57-летний технократ Жапаров, прежде чем сесть в премьерское кресло, прошел все ступени карьерной лестницы. С отличием окончил политехнический институт и уже в студенческие годы проявил недюжинные лидерские способности. Защитил докторскую диссертацию в Москве, был депутатом республиканского парламента, руководил крупными государственными структурами, долгое время занимал пост министра экономического развития и финансов.

Уважаемый Акылбек Усенбекович, поскольку перед нашим разговором вы пообещали ответить на любые вопросы, в том числе на самые острые, то позвольте сразу перейти к главному: какие меры предпримет правительство для того, чтобы преодолеть отставание Кыргызстана от соседей в области экономики и социальной сферы, забыть о синдроме "бедной страны"?

Акылбек Жапаров: К сожалению, я должен признать, что мы долгое время занимались политической реконструкцией системы, а вот экономика была не в первом ряду, оставалась на задворках. Приведу вам такой факт: за тридцать лет существования нашего независимого государства здесь сменилось больше тридцати премьер-министров. И с президентами было примерно также. Вы же знаете, что один бывший глава государства сейчас вынужден пребывать в городе Москве, другой - в городе Минске, третий находится здесь, но в местах, которые называют "не столь отдаленными".

Все эти процессы очень болезненно сказались именно на состоянии экономики. Множество наших умных, способных, энергичных сыновей и дочерей выехали за рубеж в поисках работы. Только в Российской Федерации, по официальным данным, сейчас от 600 до 800 тысяч наших ребят. Они были вынуждены покинуть страну именно из-за того, что родина не смогла предоставить им рабочие места, средства к существованию, возможность достойной самореализации.

Надеюсь, с проведением недавних парламентских выборов и принятием новой Конституции затянувшийся период политических реформ теперь завершен. Президент отныне является главой исполнительной власти. Объединены Аппарат правительства и Администрация Президента. Я сегодня перед вами в должности Председателя Кабинета Министров - Руководителя Администрации главы государства. Парламент теперь должен сосредоточить свои функции на принятии законов и на их исполнении. Структура, состав Кабинета Министров формируются и утверждаются Президентом, как главой исполнительной власти.

Утверждена стратегия развития страны до 2026 года, и теперь в рамках реализации этой стратегии Кабинет Министров готовится к принятию пятилетнего плана. В нем будут точно и четко обозначены источники финансирования, сроки начала строительства тех или иных, в первую очередь гидротехнических сооружений, промышленных предприятий, разработки недр.

В прошлом году, когда подводились итоги одиннадцати месяцев, дефицит бюджета составлял 17,5 млрд сомов. На сегодня мы закончили тот же период уже с профицитом, изыскали дополнительные источники на более чем 28 млрд сомов. Это достигнуто за счет уменьшения теневой экономики, улучшения администрирования налоговой службы, налаживания нормального функционирования таможенной службы.

Затянувшееся время политических реформ мы оставили позади и теперь пора заняться экономикой, сделать рывок, который позволит нашим согражданам наладить достойную жизнь

Нам приходится решать как текущие задачи, например по уменьшению контрабанды, так и выстраивать перспективные стратегические планы на завтра.

Если мы правильно понимаем ситуацию в вашей стране, то одной из главных причин массовых протестных выступлений в прежние годы была коррупция, недовольство людей чиновничьим произволом. Нынешний Президент Кыргызской Республики, заняв свой пост, сразу заверил, что намерен самым решительным образом бороться с коррупционными проявлениями. Если это не риторика, то расскажите, какие шаги уже предприняты?

Акылбек Жапаров: Невозможно победить коронавирус без вакцины. Мы все это понимаем. Такую "вакцину" против коррупции глава нашего государства уже решительно применил на самом крупном золотом месторождении Кумтор, контрольный пакет акций которого принадлежал канадской компании Centerra Gold. За годы своего существования канадцы вывезли из страны 410 тонн золота на сумму 11,4 млрд сомов. Имея чистую прибыль в 2 млрд 900 млн долл. США, они заплатили нашей стране в качестве дивидендов всего 74 млн долл. США.

Почему это произошло? Видимо, потому, что иностранцы вели переговоры напрямую лишь с узким кругом самых высокопоставленных госчиновников, включая прежних глав государства. Это позволяло иностранной компании безнаказанно нарушать экологию, уходить от уплаты налогов, не выплачивать полагающиеся дивиденды. Экологические нарушения оценены в 3 млрд 86 млн долл. США. Это только нарушения, а не ущерб - он гораздо серьезнее. Налогов не уплачено на 1 млрд 200 млн долл. США.

Кумтор был абсолютно закрытой зоной для надзорных и фискальных органов. Даже наши спецслужбы не имели доступа к деятельности золотодобывающей компании. Чем не раздолье для коррупционеров?

Эта "вакцина" сейчас применяется нами и в алкогольной отрасли, где перестали платить даже акцизы. Мы применили ее в энергетике, в налоговой и таможенной службах. И теперь налоги в казну поступают в полном объеме и вовремя. Я надеюсь, что именно такой подход в борьбе с коррупцией позволит нам вывести экономику на совершенно новый уровень развития.

Параллельно с ужесточением контроля над крупными игроками мы планируем значительно смягчить налоговое бремя для малого и среднего бизнеса. Соответствующий законопроект Президент поручил нашему Кабинету внести в парламент. Новые правила позволят тем предприятиям, годовой оборот которых не превышает 8 млн сомов, вообще не платить никаких налогов. Есть только одно условие - наличие электронных счетов и контрольно-кассовых машин. Бизнес носит заявительный характер, ты уведомляешь надзорные органы, что купил контрольно-кассовую машину, и используешь бесплатное приложение. Это нововведение коснется 70-80 процентов всего бизнеса, который есть на нашей территории.

Мы также смогли на три года освободить от земельного налога всех фермеров, а их у нас около трехсот восьмидесяти тысяч. Значительно увеличены социальные льготы и выплаты детям-сиротам, инвалидам, малоимущим гражданам.

Сегодня жители России знают о Кыргызской Республике в основном по встречам с трудовыми мигрантами. В Москве едва ли не каждый второй таксист - выходец из Оша или Бишкека. И в японских ресторанах все "гейши" имеют ваши паспорта. В этом нет ничего плохого, поскольку мы находимся в одном таможенном и дружественном пространстве. Но вот вопрос: насколько достойно ваши гости представляют Кыргызстан за рубежом? Отслеживают ли у вас негативные явления в мигрантской среде и как с ними борются? Все ли сделано в рамках ЕАЭС для того, чтобы трудовой мигрант, приехав в любое из государств Союза, чувствовал себя как дома с точки зрения медицинского обслуживания, социального обеспечения, понимания культуры, соблюдения законов?

Акылбек Жапаров: Во-первых, мне не нравится слово "мигрант". Все мы еще недавно были равноправными жителями одной большой страны. Все одинаково добросовестно трудились на ее великих стройках, а когда потребовалось, то с оружием в руках отстаивали ее свободу. Мой дедушка Жапар погиб на фронтах Великой Отечественной войны за свою родину, которая называлась СССР. Я сам дедушка двух внуков и знаю, какое это счастье, а вот мой отец рос сиротой.

Да, есть наши люди, которые на территории России нарушают закон. А что, разве нет таких среди ваших российских граждан?

У нас, как я уже говорил, много было наделано ошибок. Но среди тех достижений, которые есть, хочу особо отметить следующее: придание официального статуса русскому языку, что позволяет выходцам из республики в упрощенном порядке получать российское гражданство, сохраняя при этом статус гражданина Кыргызской Республики.

Наверное, не все наши жители знают, кто такая Наташа Ростова, не все читали Толстого и Чехова, но именно русский язык помог людям, которые первоначально приезжали к вам на стройки, работали дворниками, а затем становились менеджерами, занять какие-то другие достойные позиции в Москве и других ваших городах.

Возможно, в чем-то мы недорабатываем. Вот сейчас большинство выезжает к вам по приглашению родственников. А мы намерены открыть специальные обучающие курсы, пройдя которые и получив свидетельство о сдаче экзаменов, любой человек будет вправе рассчитывать на соответствующее отношение миграционных служб Российской Федерации. Мы хотим перепрофилировать несколько десятков профессионально-технических училищ, учащиеся которых, наряду с навыками по своим специальностям, получат более глубокие знания русского языка, пройдут медицинский осмотр, ознакомятся с нормами российских законов.

Причем эта программа будет учитывать потребности российского рынка, подготовку тех специалистов, которых у вас не хватает. Мы говорили об этом в ходе моей недавней встречи с господином Мишустиным.

Я сегодня встречался с нашим министром внутренних дел, и мы договорились о том, что численность представительства нашего Министерства внутренних дел в Российской Федерации будет увеличена, а это позволит улучшить качество профилактической работы, наладить совместное патрулирование в местах компактного проживания наших граждан.

Сейчас одна из глобальных угроз связана с распространением ковида. Ясно, что справиться с пандемией возможно только в том случае, если объединить усилия и ресурсы всех стран, действовать согласованно. У вас есть взаимодействие с российскими медиками?

Акылбек Жапаров: Мы постоянно ощущаем помощь вашей страны. Друг всегда познается в беде. Например, недавно получили из Российской Федерации 230 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Ваши врачи, инфекционисты, эпидемиологи, рискуя своей жизнью, обучали наших докторов и медсестер. Да, вполне можно говорить о том, что мы действуем согласованно, в одном формате, по единым правилам.

Вы уже дважды упомянули о встрече с нашим российским премьером в ходе своего рабочего визита в Москву. Какие основные договоренности были достигнуты? Какие отрасли киргизской промышленности вызывают интерес у российских инвесторов?

Акылбек Жапаров: Важно, что нам удалось наладить человеческий контакт. Глава вашего Правительства долгое время работал в налоговой сфере, моя карьера тоже была связана с этой службой, я пять лет возглавлял парламентский комитет по налоговым, таможенным и другим сборам.

Мы много говорили о том, как можно "обелить" экономику, сделать ее прозрачной. Грамотно собирать налоги, как это сделали в России при активном участии господина Мишустина, значит обезопасить бюджет перед лицом разного рода опасностей, например, введением санкций. У нас в этом смысле есть большой потенциал.

Все мы еще недавно были равноправными жителями одной большой страны. Все одинаково добросовестно трудились на ее великих стройках, а когда потребовалось, то с оружием в руках отстаивали ее свободу

Что же касается инвестиций и двустороннего сотрудничества, то продолжим развивать отношения с "Газпромом", который полностью покрывает наши потребности в топливе. Много совместных компаний есть в горнодобывающей отрасли. Ведутся переговоры с "Российскими железными дорогами". Учитывая транзитное расположение нашей страны, продолжим торговое партнерство: китайские товары идут через наши границы в Россию, а российские в Китай.

Наше слабое место - проектирование, особенно гидротехнических сооружений. Водные ресурсы неисчерпаемы, финансовые источники тоже есть, а вот надлежащей документации нет. Поэтому сейчас активно восстанавливаем связи с российскими проектными институтами. Надеюсь, скоро появятся новые гидроэлектростанции, а рынки для реализации полученной энергии - под боком, это Китай, Индия, Пакистан.

На недавнем экологическом саммите в Глазго наш Президент подтвердил верность курсу на развитие "зеленой энергетики". К 2040 году мы должны резко снизить уровень углеродной зависимости. К 2050 году планируем за счет альтернативных источников энергии покрывать свои потребности на 40-50 процентов.

На наших глазах происходит очевидное увеличение спроса на внутренний туризм, в том числе на поездки в границах государств СНГ. Тут и Сочи, и Алтай, и Самарканд… У вас есть всем известная жемчужина - озеро Иссык-Куль, которое близко к Сибири, Дальнему Востоку, Уралу. Собираетесь сделать его мировым туристическим кластером?

Акылбек Жапаров: Такая амбициозная цель поставлена. Инструменты для ее реализации создаем. Буквально на днях начнет работать Фонд туризма с уставным капиталом не меньше чем в один миллиард сомов. Я специально пригласил к нам, как советника, одного из ведущих специалистов по туризму из Турции, он работал и министром, и возглавлял крупную туристическую компанию, владеет сетью отелей и ресторанов.

Задача состоит в том, чтобы сделать Иссык-Куль и прилегающие к нему горные районы местом круглогодичного активного отдыха. То есть создать там и горнолыжные базы, и тропы для горного туризма, и охотничьи хозяйства, и альпинистские маршруты. Важно при этом сохранить природу, которая является нашим самым большим достоянием. Именно туризм может стать нашим конкурентным преимуществом перед соседними странами, создать тысячи новых рабочих мест, стимулировать целый ряд других отраслей экономики.

Мы слышали здесь шутку: кыргызстанец приезжает отдыхать в Турцию и поясняет: "Я здесь, потому что на Иссык-Куль денег не хватило". Такая шутка уйдет в прошлое?

Акылбек Жапаров: Я думаю, что уйдет. Высокие цены сейчас объясняются тем, что у нас достаточно короткий сезон для пляжного отдыха, где-то 40-45 дней. За этот срок все пансионаты пытаются заработать, чтобы как-то свести концы с концами оставшиеся десять месяцев. Почему я и говорю о том, что надо создать условия для привлечения туристов в течение всего года.

Еще один не очень корректный вопрос: вы, конечно, сознаете, что Бишкек внешне сильно отстает от других столиц Центральной Азии? Ваш город явно застоялся по части интересных архитектурных проектов, городской инфраструктуры. Есть планы на этот счет?

Акылбек Жапаров: Подписан Указ Президента о строительстве крупного делового центра по модели Москва-Сити. Другой большой центр, где будут сосредоточены самые новые технологии, мы намерены построить на Иссык-Куле. Этот проект получил название Асман-Сити - там мы хотим наладить производство чипов. Вы верно заметили: мы отстаем по части урбанизации и сейчас самое время это отставание преодолеть.

Сейчас 67 процентов населения - это сельские жители, которые ведут натуральное хозяйство. Задача: модернизировать сельское хозяйство, сделать его высокорентабельным, уйти от мелкотоварного производства. А это будет означать, что в города переселятся многие тысячи людей, и мы должны быть к этому готовы.

Я уже говорил выше, что наша республика находится на перекрестке множества торговых путей, ей судьба уготовила роль крупного транзитного центра, а это значит, что надо строить самые современные отели, торговые центры, приводить в порядок всю городскую инфраструктуру. Чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями.

За опытом далеко ходить не надо. Я только вчера вернулся из города Нур-Султана, который за двадцать лет из заштатного города превратился в настоящую столицу с населением в один миллион двести пятьдесят тысяч человек.

Еще раз повторю: затянувшееся время политических реформ мы оставили позади и теперь пора заняться экономикой, сделать рывок, который позволит нашим согражданам наладить достойную жизнь. Я думаю, вы станете свидетелями того, как наши люди, если и будут приезжать в город Москву, то в основном как туристы.

А наши люди с удовольствием отправятся отдыхать в ваши горы. Желаем вам стабильности и поступательного развития. Только в стабильной стране можно реализовать те грандиозные планы, о которых Вы с таким увлечением рассказали.

Акылбек Жапаров: Спасибо за пожелание. У нас на Востоке говорят: тот, кто опоздал, не повторяет ошибок тех, кто ушел вперед.

Справка "РГ"

Акылбек Жапаров в октябре 2021 года был назначен Председателем Кабинета Министров, одновременно - Руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики. Совмещение этих ключевых должностей стало возможным благодаря новой Конституции страны, принятой в апреле с.г.

А.У. Жапаров окончил знаменитый Фрунзенский политехнический институт по специальности "инженер-строитель" и Бишкекскую финансово-экономическую академию по специальности "Финансовые налоговые системы".

Был секретарем комитета комсомола факультета и членом ЦК ЛКСМ Киргизии. В разное время работал министром финансов, министром экономического развития и торговли, избирался в Жогорку Кенеш - высший орган законодательной власти Кыргызской Республики. Доктор экономических наук, заслуженный экономист Кыргызской Республики, государственный советник государственной гражданской службы II класса. Женат, воспитывает троих детей.

Прошедшие в Кыргызстане парламентские выборы были призваны завершить период политических реформ. Фото: РИА Новости

Ключевой вопрос

Перед парламентскими выборами на общественное обсуждение был вынесен проект нового закона о государственном языке. Вы могли бы пояснить, что это такое и что за этим стоит? Это как-то изменит статус русского языка?

Акылбек Жапаров: Проект был запущен предыдущим правительством. Мы его сейчас пересматриваем. Наша позиция такова: государственный язык, безусловно, должен иметь приоритет, развиваться более активно, но не в ущерб русскому, который по Конституции имеет статус официального. В отношении русского языка нужна отдельная программа, и она будет у нас создана.

Я сам закончил в одном из сельских районов русскую школу имени 40-летия ВЛКСМ. Прекрасно помню наших преподавателей, например свою первую учительницу Раису Михайловну. Все русские, которые жили у нас в райцентре, свободно владели кыргызским языком, а все киргизы хорошо говорили на русском.

В идеале наши дети, закончив среднюю школу, должны в совершенстве знать государственный язык, русский и английский, а в придачу к ним, очень желательно, - китайский и язык информатики. В таком направлении мы будем идти. Что касается русского языка, то тут много может сделать Кыргызско-Российский (Славянский) университет. Ему необходимо придать совершенно иной статус.

Я помню, как Борис Николаевич Ельцин буквально со слезами на глазах попросил наших военных ветеранов отдать Дом офицеров под этот университет, пообещав, что за три года Россия построит новые корпуса, а этот дом вернет ветеранам. Прошло много лет, за это время американцы построили у нас свой университет - с нуля, оборудованный по самым высшим стандартам. И Турция тоже построила современный университет. А тот вуз, который носит имя Б.Н. Ельцина, все еще ютится в малоприспособленном для занятий здании. По-хорошему, Славянский университет пора сделать образцово показательным, придать ему федеральный уровень. Чтобы мы могли бы готовить здесь специалистов для всех государств Центральной Азии.

В ходе нашей встречи с российским премьером я предложил господину Мишустину строить не просто русскоязычные средние школы, а школы завтрашнего дня. Наподобие той, которую у нас в городе Бишкеке соорудила компания "Газпром". Если в таких школах будут учиться наши дети, то беспокоиться о статусе русского языка не придется ни вам, ни нам.