Президент Беларуси расставил точки в вопросе работы НКО

Все организации, которые финансировались в Беларуси из-за рубежа и организовывали в прошлом году попытку государственного переворота, ликвидировали, констатировал Александр Лукашенко.

Выступая в четверг на совещании, посвященном противодействию санкционным мерам, принимаемым в отношении республики, президент высказался и о работе в стране некоммерческих организаций и фондов, информирует пресс-служба главы государства.

Президент дал понять, что "тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее "туда", никакого прощения не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями. Предателям прощать нельзя", - твердо заявил белорусский лидер, подтвердив, что организации, которые организовывали мятеж, все ликвидированы. "Как бы ни было тяжело, мы ведь знали, какие будут последствия. И они сегодня взвыли: "Восстановите обратно!" Они никогда не будут восстановлены".

В то же время Лукашенко подчеркнул, что любые НКО, фонды, организации могут существовать в стране, но заниматься конкретным делом во благо родины. "Пусть защищают больных, лечат ковид, пусть чернобыльцам помогают, нищим, обездоленным, людям с ограниченными возможностями, лечат детишек и так далее - милости просим, дорога открыта. Кто-то хочет создать фонды - пожалуйста", - пояснил президент позицию руководства Беларуси.