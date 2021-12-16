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16.12.2021 16:49
Рубрика: В мире

Президент Болгарии призвал Евросоюз к диалогу с Россией

Текст: Александр Гацак (София)

Президент Болгарии Румен Радев вновь назвал диалог с Россией единственном верным путем разрешения противоречий между Брюсселем и Москвой. Об этом он заявил на полях саммита Евросоюза.

Путин поздравил президента Болгарии Радева с переизбранием

"Нам нужно вести диалог, чтобы начать деэскалацию, - подчеркнул глава балканской республики. - Сейчас же получается так, что безопасность Европы, как заявил и президент (Франции Эмманюэль - ред.) Макрон, обсуждается между Россией и США, но в этом диалоге не хватает Европы".

Радев уже не впервые позволяет себе реплики, идущие вразрез с навязываемой членам НАТО и ЕС откровенно антироссийской риторикой. Так, в ходе состоявшихся месяцем ранее, накануне президентских выборов, теледебатов он призвал принять реальность, определив Крым как российскую территорию и указав на отсутствие планируемого эффекта от введенных против РФ санкций. По всей видимости, такая позиция сыграла Радеву лишь на руку - подавляющим количеством голосов он был переизбран на пост главы Болгарии.

В мире Европа Болгария Россия и Евросоюз

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