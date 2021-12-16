Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу

Парадоксальная ситуация: в России сейчас, по данным Минтруда и Росстата, самая низкая за последние годы безработица. Но в то же время и самый большой за последние семь лет дефицит рабочих кадров. "РГ" разбиралась, почему соискатели и работодатели не могут найти друг друга.

По оценке "Деловой России", на стройках не хватает 600 тысяч рабочих специалистов разных направлений. Мигранты уехали, а те, кто остались, выбирают частный сектор, где можно заработать до 3 тыс. рублей в день. Россияне же в среднем за 50 тыс. в месяц на стройки не спешат. По данным "Авито.Работа", не хватает дальнобойщиков. Труд тяжелый, поэтому за сопоставимые деньги профессиональные водители охотнее идут работать на общественный транспорт. Не хватает грузчиков, кладовщиков на складах, машинистов. Кафе и рестораны не могут найти кадры, потому что еще в прошлогодний локдаун многие уволились и вернулись, к тому же непривитых соискателей отпугивает обязательная вакцинация для работников сферы услуг. По той же причине не могут найти сотрудников фитнес-клубы.

По данным за октябрь (более свежей информации еще нет), уровень безработицы в стране составил 4,3%. По словам замглавы минтруда Елены Мухтияровой, это самый низкий показатель за последние годы. При этом численность занятых граждан составила 72,3 млн человек. Соответственно, без работы сейчас находятся менее 3 млн граждан.

При этом, по данным FinЕхpertiza, с начала 2021 года, по мере восстановления деловой активности после начала пандемии, стал очевиден дефицит работников. Летом и осенью компаниям стабильно не хватало около 2,2 млн сотрудников. И это максимальный показатель с 2014 года. Пик кадрового голода пришелся на август: тогда работодателям не хватало 2,25 млн человек.

Как отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова, если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас открытых вакансий в два раза больше, чем желающих устроиться работать на них. Что же так смущает соискателей?

"Ситуация отражает естественные процессы, которые характерны для пандемийной экономики. Во-первых, спрос на работников вырос в связи с тем, что около 1,5 млн мигрантов не смогли вернуться в Россию. Это обострило кадровую проблему в строительстве, логистике, сельском хозяйстве. Во-вторых, кризис всегда увеличивает стремление работодателей оптимизировать расходы на работников. В этом случае бизнес пытается заменить высокооплачиваемых работников низкооплачиваемыми. Это порождает интересный эффект - число рабочих мест не изменяется, а число объявлений об открытых вакансиях растет. Кроме того, часть вакансий связана с текучестью кадров, когда работники сталкиваются с ситуацией намеренного неисполнения обязательств со стороны работодателей", - объясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Зачастую компании заманивают людей адекватными зарплатами, но по факту люди получают в разы меньше и уходят после буквально месяца работы

Проще говоря, компании заманивают людей зарплатами, но по факту люди получают в разы меньше. И уходят после месяца работы. А вакансии продолжают висеть во всех базах данных.

Действует и демографический фактор - в последние годы на рынок труда выходит мало молодежи, а смертность в результате пандемии выросла.

"Диспропорция между спросом и предложением на рынке труда разворачивает его в пользу работников. Они получают возможность требовать более высокую зарплату. Но надо понимать, что это касается только тех отраслей, где нет для этого серьезных ограничений - внешняя конкуренция, бюджетный дефицит. Кроме того, это и еще одна причина задуматься о необходимости модернизации ряда отраслей, внедрения передовых технологий, механизации и автоматизации труда", - добавляет эксперт.

В ряде отраслей при наличии вакансий сложно найти специалистов. По словам замглавы минпромторга Василия Шпака, проблема нехватки профессиональных кадров, например в IT, складывается из устаревших образовательных стандартов в этой сфере. Еще одна проблема заключается в устаревшей технической базе в вузах.

Компаниям сейчас сложно нанять необходимый им персонал, признали в Ассоциации частных агентств занятости. Так, по исследованиям Hays, трудности с поиском нужных работников испытывают 76% организаций, в том числе в 41% не хватает людей, обладающих редкими или новыми компетенциями, а 35% пожаловались, что в их отрасли в принципе не хватает людей. Без проблем закрывают вакансии только в каждой четвертой компании.

С января по сентябрь портфель вакансий кадрового агентства Ancor вырос ровно на треть, подтверждает тенденцию руководитель практики "Финансовые услуги" Наталья Илларионова. По ее словам, проблемы есть по всем профессиям, а сложнее всего закрывать вакансии в южных регионах и на Дальнем Востоке.

Наибольшая нехватка профессионалов наблюдается в digital и IT, говорит операционный директор Hays Ольга Шамбер. А также при найме профессий, связанных со страхованием, консультированием, рабочим и домашним персоналом, автобизнесом, строительством, продажами, ИТ, медициной и фармацевтикой, банками, производством, добавляет руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Алексей Дуэль

Кстати

Гонка за длинным рублем

Дефицит на рынке труда может подтолкнуть многих работников к поиску более хлебного места. Не спешить поддаваться этому соблазну и проявлять осмотрительность рекомендует Мария Игнатова:

- Во-первых, зарплата сама по себе, в отрыве от перспектив стабильности работы, мало что значит. Сейчас важно думать на два шага вперед. Что лучше: меньшая зарплата, но стабильная, или высокая, но ее выплатят всего пару раз, после чего компания, возможно, приостановит деятельность. Во-вторых, при сравнении нужно учитывать: белая зарплата или серая и какую долю в общем обещанном размере занимают премии. Работодателю совсем не трудно перестать платить премии или серую часть зарплаты. Поэтому, рассматривая худший сценарий развития событий, ориентируйтесь не на максимум, о котором шла речь в переговорах, а на гарантированный минимум (белый оклад). Где он больше - на нынешнем месте или там, куда вас зовут?

Миграция

За драки и другие нарушения 400 мигрантам на 40 лет закрыли въезд в РФ

Въехать в Россию в течение ближайших 40 лет не смогут около 400 иностранных граждан, приезжавших в Россию на заработки, но по итогу "набедокуривших" тут. Такие данные приводит столичная полиция. "Что касается несоответствующего поведения мигрантов - драки и другие несанкционированные мероприятия с их стороны - могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в подобном, были приняты меры административного воздействия. Принято решение о нежелательности их пребывания в России, они были депортированы из страны. И въезд в Россию им закрыт на последующие 40 лет. То есть практически они в нашу страну больше не въедут", - сообщила накануне начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Татьяна Дмитриева.

По данным столичного миграционного управления, в настоящее время в Москве находятся 1 млн 33 тысячи мигрантов. Этот показатель больше на 30 процентов, чем в прошлом году. В то же время данные количественных показателей значительно меньше, чем были 3-4 года назад. По словам Дмитриевой это, вероятно, свидетельствует о том, что миграционные потоки снижаются, поскольку появляются рабочие места в странах исхода иностранных граждан.

"Для трудовой деятельности к нам приезжает порядка 82 процентов мигрантов", - уточнила представитель управления по вопросам миграции столичной полиции, добавив, что в основном речь идет о приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Подготовил Иван Петров