Психолог назвала признаки эмоционального выгорания и рассказала, как себе помочь

Продолжающаяся пандемия поддерживает состояние хронического стресса, в котором люди находятся уже в течение двух лет. Накануне наступающих новогодних праздников 75% россиян нашли у себя признаки эмоционального выгорания, - таковы результаты исследования, проведенного в декабре специалистами платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом".

Согласно результатам опроса, каждый третий (36%) отмечает у себя такие признаки эмоционального выгорания, как отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и повышенную утомляемость.

Еще треть участников исследования (35%) заявили, что почти или уже выгорели, а 4% заметили у себя тревожные симптомы впервые.

О хорошем самочувствии заявили 25% опрошенных - они не отмечают у себя ничего из вышеперечисленных симптомов.

В профессиональном разрезе самый большой процент людей, отметивших признаки эмоционального выгорания, обнаружился среди бухгалтеров и HR-менеджеров (88% в обеих позициях), юристов (83%), сотрудников банков и PR-менеджеров (по 82% ), IT-специалистов (75%), медиков и фармацевтов (74%).

"Выгорание можно рассматривать, как одно из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса", - говорит психолог, консультант "Доктор рядом" Марина Решетникова.

По ее мнению, помочь себе в таких условиях можно следующими действиями:

1) планировать время работы и время отдыха;

2) разделить зону рабочего пространства и зону отдыха - особенно это важно для тех, кто работает из дома;

3) не перегружать себя, для этого можно выписать рабочие задачи и приоритезировать их по срокам (то есть решить, в каком порядке вы их будете выполнять, насколько они важны и от чего можно вообще отказаться).

"Депрессия и накопление усталости, как признаки эмоционального выгорания, начинаются и развиваются постепенно. Их можно сразу не заметить, не обратить внимания, поэтому важно уделять внимание своему психоэмоциональному и физическому состоянию, слышать себя", - отметила психолог.

В опросе приняли участие 2675 человек разных профессий из всех федеральных округов.