Психолог назвала признаки эмоционального выгорания и рассказала, как себе помочь

Согласно результатам опроса, каждый третий (36%) отмечает у себя такие признаки эмоционального выгорания, как отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и повышенную утомляемость.
Еще треть участников исследования (35%) заявили, что почти или уже выгорели, а 4% заметили у себя тревожные симптомы впервые.
О хорошем самочувствии заявили 25% опрошенных - они не отмечают у себя ничего из вышеперечисленных симптомов.
В профессиональном разрезе самый большой процент людей, отметивших признаки эмоционального выгорания, обнаружился среди бухгалтеров и HR-менеджеров (88% в обеих позициях), юристов (83%), сотрудников банков и PR-менеджеров (по 82% ), IT-специалистов (75%), медиков и фармацевтов (74%).
"Выгорание можно рассматривать, как одно из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса", - говорит психолог, консультант "Доктор рядом" Марина Решетникова.
По ее мнению, помочь себе в таких условиях можно следующими действиями:
1) планировать время работы и время отдыха;
2) разделить зону рабочего пространства и зону отдыха - особенно это важно для тех, кто работает из дома;
3) не перегружать себя, для этого можно выписать рабочие задачи и приоритезировать их по срокам (то есть решить, в каком порядке вы их будете выполнять, насколько они важны и от чего можно вообще отказаться).
"Депрессия и накопление усталости, как признаки эмоционального выгорания, начинаются и развиваются постепенно. Их можно сразу не заметить, не обратить внимания, поэтому важно уделять внимание своему психоэмоциональному и физическому состоянию, слышать себя", - отметила психолог.
В опросе приняли участие 2675 человек разных профессий из всех федеральных округов.